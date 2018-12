Šta „ubija“ seks?

Često ne znamo šta tačno ubija seks i seksualnu želju, ali evo šta naučnici navode kao najčešće negativne uticaje na seksualne odnose, nudeći savete kako se mogu prevazići:

Stres

Neki ljudi rade mnoge stvari dobro kad su pod stresom, ali stres obično ne utiče povoljno na uživanje u seksualnom odnosu. Stres na poslu, stres kod kuće ili stres u međusobnim odnosima može se dogoditi bilo kome i on nam obično kvari želju za seksom, pa i sam seks. Učenje kako da se stresa rešimo na zdrav način zaista pomaže. To možete uraditi i sami, ali vam i savetnik ili lekar mogu pomoći.

Problemi sa partnerom

Problemi sa partnerom među prvim su i najznačajnijim ubicama libida i seksa u vezi. Za žene je osećaj bliskosti sa partnerom obično glavni deo želje za seksom. Na oba pola u seksualnim odnosima negativno utiču: loš zajednički život i loši odnosi, loša komunikacija, osećanje „izdajstva“ ili gubljenje poverenja. Ako je partnerima stalo da se vrate na pravi put poverenja, potrebno je da ponovo izgrade „porušene mostove“ ili da se obrate bračnom savetniku.

Alkohol

Malo alkoholnog pića može učiniti da se osećate otvorenije za seks, ali previše alkohola može da umrtvi polni nagon. Pijanstvo takođe može odvratiti želju partnera za seksom. Ako imate problema sa opijanjem, potražite pomoć.

Premalo sna

Ako je vaš seksualni život „loš“, možda nedovoljno ili nekvalitetno spavate. Da li idete u krevet prekasno ili ustajete prerano? Da li imate problema sa spavanjem, često se budite ili loše sanjate? Sve što utiče loše na spavanje – loše utiče i na seks. Umor izazvan nesanicom ubija seksualnu želju. Radite na svojim navikama za spavanje, a ako to ne pomogne, razgovarajte sa svojim lekarom.

Imati decu

Ne gubi se želja za seksom kada ste roditelj. Međutim, ako se gubi mnogo vremena i energije da bi se bilo sa decom i da bi se deci obezbedilo sve što treba – premor i iscrpljenost loše utiču na seksualnu želju. Iznajmljivanje dadilje ili nekoga da povremeno malo pazi na decu stvara malo više vremena za partnere. Ako imate bebu, probajte seksualne odnose dok beba spava (možete je staviti da jedan deo noći spava u drugoj sobi).

Lekovi

Neki lekovi mogu znatno negativno uticati na seksualnu želju:

antidepresivi

lekovi za krvni pritisak

kontraceptivne pilule (neke studije pokazuju vezu, a neke ne)

hemoterapija

anti-HIV lekovi

antihistaminici (pojedini)

Pojedini lekovi u manjim dozama utiču na libido, dok neki negativno utiču tek u većim dozama. Pitajte svog lekara o tome da li treba da promenite lekove koje pijete ili dozu, ali nikada nemojte prestati da uzimate lekove ili menjati terapiju na svoju ruku. Recite svom lekaru ako imate seksualnih problema ubrzo nakon što ste počeli da uzimate novi lek.

Slaba slika o svom telu

Osećaj da čovek sam sebi loše izgleda – stvara i negativan uticaj na libido, a samim tim i na seksualni život. Kada se bolje osećamo, onda se „osećamo i seksi“. Rad na prihvatanju svoga tela stvara osećaj da ste u formi. Ako se osećate dobro, onda u celini imate i bolje raspoloženje. Ako vaš partner ima loše mišljenje o sebi, uveravajte ga da je seksi.

Gojaznost

Kada ste gojazni, seksualna želja često bledi. Možda zbog gojaznosti ne uživate u seksu, ne možete obavljati seksualni odnos kao što želite, ili imate nisko samopoštovanje. Radite na tome da se bolje osećate i smanjite telesnu težinu ili porazgovarajte sa lekarom ili savetnikom

Erektilna disfunkcija

Muškarci sa erektilnom disfunkcijom često brinu o tome kako će biti u stanju da obavljaju „seksualne obaveze“, a ta briga može isprazniti želju. Erektilna disfunkcija može da se leči, a i parovi mogu da se ponašaju tako da to utiče na njihov odnos.

Nivo testosterona

Nivo hormona testosterona je neka vrsta goriva za seksualni nagon. Kako muškarci stare, sa godinama nivo njihovog testosterona može pasti. Ne gube svi muškarci želju za seksom, ali se nekima i to događa. Mnoge druge stvari utiču na seksualni nagon i nivo testosterona, pa ne postoji samo jedan odgovor i jedan lek za svakoga.

Depresija

Biti u depresiji može isključiti mnoga zadovoljstva, uključujući i seks. To je još jedan od mnogih razloga zašto je ljudima sa depresijom potrebna pomoć. Ako vaša terapija protiv depresije uključuje lekove, obavestite svog lekara ako vam je seksualni nagon nizak, jer neki lekovi (ali ne svi) protiv depresije snižavaju seksualni nagon i želju.

Menopauza

Za mnoge žene, seksualni nagon zamagljuju simptomi menopauze. To je delimično zbog simptoma kao što su suvoća vagine i bol tokom seksa, ali to ne bi trebao da bude razlog za prestanak sa seksualnim odnosima (postoje načini da se to otkloni). Svaka žena je drugačija, moguće je imati i veoma česte i „veoma dobre“ seksualne odnose posle menopauze, što povoljno utiče na vašu vezu, samopouzdanje i sveukupno zdravlje.

Nedostatak bliskosti

Seks bez osjećaja da su partneri bliski može „ubiti seksualnu želju“. Intimnost je nešto više od samog seksa. Ako je vaš seksualni život trenutno u „praznom hodu“, pokušajte da provodite više „ne-seksualnog“ vremena zajedno sa svojim partnerom, samo vas dvoje. Razgovor, šetnja, maženje, masaža i drugi načini izražavanja ljubavi bez seksa mogu pomoći. Približavanje partnera može obnoviti seksualni nagon.