Vešto ga kriju: ovaj INTIMNI problem imaju svi parovi

S medicinske strane, nema prepreka za seks tokom menstruacije.

Razlika estrogena i testosterona je niža u prvom danu menstruacije, ali onda se počinje da se povećava. S rastom hormona dešava se i veliki rast seksualne želje pa se mnoge žene lako uzbude tokom menstruacije.

Naravno, one žene koje imaju teške menstruacije popraćene bolnim grčevima ne mogu da se fokusiraju na seksualno zadovoljstvo, ali mnogi stručnjaci kažu da je upravo orgazam tableta protiv bolova koja im može pomoći u ublažavanju menstrualnih grčeva.

Neki muškarci se raduju seksu tokom menstruacije jer misle da su šanse za trudnoču minimalne, ali ovo je jedna od najvećih zabluda.

Kod žena čija menstruacija traje više od 6 dana može se dogoditi poklapanje s ovulacijom, a uz to spermatozoidi mogu da prežive od 3 do 5 dana, pa može doći i do trudnoće.