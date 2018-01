Kada nekoga ogovarate, u vašem telu događaju se određene NEGATIVNE promene

Sve što izgovaramo ima određenu vibraciju, a ta vibracija deluje i na našu okolinu, i na naše telo. Ogovaranjem se odašilje negativna energija.

Sve što loše kažemo o nekome zapravo stvara određeno otrovno polje oko nas, a ako se tome pridruži više ljudi, tada to polje postaje sve veće i zahvaća sve više ljudi, čak i one koji ne tračare već se nalaze u blizini i čuju što se govori.

Dok tračare, ljudi često nisu svesni štete koju rade sebi i drugima. Nažalost, to je svakodnevna masovna pojava protiv koje nema leka, osim da se nekim čudom promieni svest ljudi. Zapravo, pre nego krenu nekoga da ogovaraju, ljudi bi trebalo da zastanu i razmisle kako bi se oni osećali da neko o njima priča takve stvari, i to iza njihovih leđa. To je čak i pomalo kukavički.

Tokom ogovaranja dolazi do negativnog uticaja na solarni pleksus – čakra koja je najviše izložena okolnim uticajima. To čovjeku daje lažan i kratkotrajan osećaj moći i privid držanja stvari pod kontrolom.

Ego se hrani tom negativnom energijom. Osim što širi loše vibracije, ogovaranje može da blokira srčanu čakru koja je zaslužna za ispoljavanje ljubavi i saosećanja.

Takođe, zbog tračarenja ljudi zaboravljaju na svoje vlastite živote, probleme koje treba da reše, na ciljeve prema kojima bi trebalo ići… Bave se drugima umesto da se pozabave sami sa sobom, jer jedino tako mogu napredovati u životu, i duhovno i telesno.

Izbegavanje ogovaranja je znak inteligencije

Inteligentni ljudi se užasavaju ispraznih razgovora, slušanja nečije samohvale, pa makar ona bila vrlo suptilna, kao i ogovaranje drugih ljudi. Oni vole društvo ljudi čije misli idu dalje od – “ što je ko pojeo, obukao, s kim je završio u krevetu…“.