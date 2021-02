Ovaj sirup smiruje i najjači kašalj

Sezona šmrkanja, bolnih grla i kašljanja je krenula.

Ako ste i vi među „nesrećnicima“ koje je uhvatila prehlada razveseliće vas informacija da smo pronašli jedan skroman, a odličan recept za lekoviti sirup koji možete napraviti kod kuće za 20 minuta. Ovaj sirup od dva glavna sastojka odčepljuje sinuse, leči kašalj i prehladu u rekordnom roku, a mogu ga koristiti i deca.

Glavni sastojci:

– 250 grama svežeg luka narezanog na komade srednje veličine

– oko 125 grama meda

Po želji možete dodati i sledeće sastojke:

– 1 kašičica belog luka (celi ili u prahu) koji olakšava bol

– 1 do 2 kašičice bresta (suvog ili u prahu) koji smiruje upaljeno i bolno grlo

– 1 do 2 kašičice sveže narezanog korena đumbira ili 1 kašičica praha korena đumbira koji ugreva, pospešuje cirkulaciju te sveukupnu učinkovitost sirupa

– 1 do 2 kašičice korena belog sleza koji smiruje iziritirano grlo i kašalj

U sirup možete staviti svo ovo bilje po slobodnom izboru, ali ne više od 2 kašičice sveukupno.

Postupak:

1. Narezani luk i bilje po izboru stavite u manji lončić od nerđajućeg čelika ili stakla (ne aluminija). Dodajte meda dovoljno da prekrije luk (oko 125 grama).

2. Upalite ringlu na laganu vatru i pustite da lagano vrije. Kad med postane tekući još smanjite vatru kako bi bilje što bolje pustilo svoje lekovite sastojke u med. Lonac poklopite kako bi se sva lekovita svojstva bilja zadržala u sirupu, a poklopac maknite svakih par minuta kako biste na brzinu promešali sirup i sprečili da ne zagori (iako bi vatra trebala biti dovoljno slaba da do toga sigurno ne dođe).

3. Nakon 20 minuta laganog ključanja, maknite lončić s vatre. Procedite luk i bilje, a ostatak meda (koji u sebi može imati tragove bilja, što je u redu) odložite u malu teglu s poklopcem i držite ga u frižideru.

Sirup uzimajte koliko god često je potrebno, ali ne češće od svakih pola sata. Doza: 1 kašičica za decu do 10 godina i 1 kašičica za decu stariju od 10 godina i odrasle.

