Slana voda rešava jedan veliki problem i vraća zdravlje u ravnotežu

Blagotvorno dejstvo slane vode, vode zasićene kalijumom poznato je vekovima unazad, od Homera i Odiseja koji su slanom vodom vraćali snagu organizmu, starih Egipćana koji su se kupali isključivo u slanoj vodi, do Isusa Hrista koji je slanom vodom lečio različite tegobe.

Slana voda poseduje baktericidna dejstva, te je vrlo lekovita kod raznih problema sa kožom, posebno u smislu dezinfekcije i podsticanja zarastanja rana. Osobe sa psorijazom, spas za crvenilo, keratoze, svrab, pucanje i perutanje kože nalaze upravo u slanoj vodi. Donosimo vam nekoliko lakših zdravstvenih problema, koje možete uspešno savladati korišćenjem natrijum-hlorida u kućnim uslovima za prvu pomoć.

Bol u grlu

Napravite mešavinu od 1 kašičice soli i 250 mililitara vode. Mešajte ovaj napitak sve dok se so u vodi u potpunosti ne rastopi. Rastvorom grgoljite usnu duplju nekoliko puta dnevno, sve dok osećate boleve i grebanje u grlu.

Opekotine u usnoj duplji

Ukoliko ste pojeli nešto vruće ili ljuto i spržili jezik, napravite rastvor od pola kašičice soli i 200 mililitara mlake vode i grgoljite svakih sat vremena.

Problemi sa desnima koje krvare

Za rešenje ovog problema dovoljno je da napravite rastvor za ispiranje usta i desni. rastvor se priprema tako što se jedna kašičica soli rastvori u 100 mililitara tople vode. Preporučuje se da usta ispirate što češće u toku dana.

Alergije i upale sinusa

So je spas za iziritiranu sluzokožu. Prokuvajte 300 mililitara vode, dodajte soli toliko da voda bude slana kao morska. Kada se ohladi na nivo sobne temperature, tečnost se prebaci u bočicu od kapi za nos i dva puta dnevno nakapa u nos.

Ubodi insekata

So može da ublaži bol i smanji otok kod uboda pčele, ili nekog drugog insekta. Od soli i vode napravite gustu pastu. Nanesite je na mesto uboda, ostavite da tako stoji dok se so potpuno ne osuši. So će smiriti iritaciju na koži i smanjiti bol.

