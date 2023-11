Supernamirnice za creva: 8 prirodnih laksativa koji sjajno deluju na ublažavanje zatvora

Zatvor je češći kod žena nego kod muškaraca, verovatno zbog hormona. Da, nema kraja spisku stvari koje mogu da izbace vaše navike u kupatilu. Razmislite: vaš mesečni ciklus, promene u ishrani, stres, problemi sa spavanjem, čak i putovanja.

Ako se osećate blokirano, nemojte čekati više od dva ili tri dana pre nego što se pozabavite time, kaže Lisa Ganjhu, gastroenterolog i klinički vanredni profesor medicine u NYU Langone Medical Center. „Vaše telo će vam reći da se oseća neprijatno, zato obratite pažnju na to“, kaže ona.

Dobre vesti: može biti prilično lako pokrenuti creva bez ikakvih lekova. „Prirodni laksativi su definitivno nežniji od nekih laksativa koji se izdaju na recept, pa čak i malo nežniji od onih koje možete nabaviti u slobodnoj prodaji“, kaže ona. Bonus: Verovatno već imate neke od njih u frižideru ili ostavi.

U nastavku pogledajte kojih osam prirodnih laksativa mogu ponovo da pokrenu vaše navike u kupatilu. Još bolje, uvrstite ih u svoju redovnu ishranu da bi stvari bile redovne:

Voda

Baš kao što je zadržavanje hidratacije dobro za ostatak vašeg tela, korisno je i za vaš probavni sistem. „Voda u suštini sve podmazuje i omekšava stolicu“, kaže Ganjhu. „Svrha stolice koja stiže do debelog creva je da pokuša da apsorbuje svu dodatnu vodu [usput] kako bi se učvrstila.

Međutim, što duže stolica ostaje u debelom crevu, to duže mora da se isisa voda iz njega i na kraju postaje tvrda kao kamen – jao. „Vraćanje tečnosti u vaše telo pomaže da se omekša stolica i stimuliše da se debelo crevo isprazni“, kaže ona.

Grčki jogurt

Jogurt i drugi probiotici su generalno dobri za creva i varenje. „Bilo da imate dijareju ili ste zatvor, probiotici pomažu vašim crevima jer resetuju mikrobiom creva“, kaže Ganjhu. „Svi imamo milijardu bakterija unutra, i ako one ne funkcionišu dobro, to je ono što može dovesti do probavne smetnje, nadimanja i promena u našim crevima. Probiotici dodaju više zdravih bakterija u vaša creva i rekonstituišu vaš probavni put sa tim dobrim bakterijama.”

Potražite sorte grčkog jogurta koje na etiketi navode „žive i aktivne kulture“, preporučuje ona.

Zeleno povrće

Zeleno lisnato povrće poput spanaća, kelja i kupusa je najgušće u pogledu vlakana, što je ono što vašem sistemu zaista treba da bi se pokrenuo. „To vlakno stimuliše debelo crevo da se kontrahuje — daje mu osećaj punoće, koji želi da istisne“, kaže Ganjhu.

Uzimajući u obzir činjenicu da se većina ljudi ne približava konzumiranju preporučenih 25 grama vlakana dnevno, povećanje unosa lisnatog povrća može biti brz način da ubrzate svoj probavni put. Osim toga, lisnato povrće je puno magnezijuma (hranjivog materija u kojem većina Amerikanaca nedostaje), što može pomoći da prirodno omekša stolicu, kaže ona.

Aloe vera

Verovatno ste koristili aloju za opekotine od sunca ili u drugim kozmetičkim proizvodima, ali možda ste primetili da se sastojak u poslednje vreme pojavljuje na policama vaših prodavnica, najverovatnije u obliku soka. „Aloja je jedan od najčešćih prirodnih laksativa koje ljudi uzimaju“, kaže Ganjhu. „To čini stolicu malo više podmazanom, što olakšava prolazak.“

Istraživanja pokazuju da aloja sadrži 75 vitamina, enzima, minerala i šećera, pored prirodnih laksativnih jedinjenja zvanih antrahinoni, koji povećavaju količinu vode u crevima, pomažu vašem telu da proizvede više sluzi i povećava kontrakcije kroz koje se hrana kreće.

Čija semenke

Verovatno znate da ako ostavite čia semenke u vodi, one se pretvaraju u neku vrstu želea. To je ono što ih čini toliko korisnim kao prirodni laksativi, kaže Ganjhu. „U vašem sistemu, kada se čia semenke kombinuju sa tečnošću, one se šire, a ta tekstura nalik gelu olakšava stolici da se kreće kroz creva“, objašnjava ona.

A s obzirom na činjenicu da 28 grama sadrži 10 grama vlakana, posipanje malo čia semenki u vaš obrok je gotovo garantovano da ćete morati da odete.

Laneno seme

Jedna kašika lanenog semena sadrži skoro tri grama vlakana, prema USDA, što je mnogo za malu hranu koju je lako sakriti u smutijima ili salatama. „Sva ta dodatna vlakna će stimulisati creva“, kaže Ganjhu.

Seme sadrži „sluz“, gumeno jedinjenje koje oblaže vaš probavni sistem kako bi se rad creva odvijao glatko. Laneno seme je takođe bogato magnezijumom, tako da to može pomoći da se stimuliše i želja za odlaskom, kaže ona.

Voće bogato vlaknima

Poput lisnatog povrća, određeno voće je puno vlakana. Nabavite zalihe svežeg voća kao što je bobičasto voće, koje „daje vlakna, ali vas neće tako gasiti kao lisnato povrće ili jabuke i kruške“, kaže Ganjhu. Pored toga, antioksidansi u bobicama imaju antiinflamatorna svojstva koja mogu da umire vaš GI sistem.

Suvo voće kao što su kajsije, smokve i – šokantno – suve šljive su takođe dobra opcija. „Dehidrirana hrana sadrži kombinaciju gustih vlakana i dodatnog šećera, što može povećati rad creva“, kaže ona.

Ulja

Konzumiranje malo maslinovog ulja, mineralnog ulja, lanenog ulja ili ricinusovog ulja moglo bi podmazati vaša creva. „Prepisujem puno maslinovog ili mineralnog ulja“, kaže Ganjhu. „Samo popijte supenu kašiku. Spušta se niz vaš probavni put i omekšava stolicu, čineći je malo klizavom ili mekšom, tako da ne boli toliko kao da pokušavate da izbacite tvrdu stolicu.

Ako vam je od ideje da vratite malo maslinovog ulja mučno, koristite ulje kao sredstvo za kuvanje ili preliv za salatu. Samo zapamtite da je ova opcija prirodnog laksativa sve samo ne bez kalorija. Jedna supena kašika sadrži 120 kalorija.

