Koliko je koštao najskuplji polovnjak u Srbiji u 2019.

Najskuplje polovno vozilo oglašeno na prodaju u 2019. bio je superluksuzni SUV Bentley Bentayga, pokazuju podaci sajta Polovni automobili.

Postoje mnogi luksuzni, skupi i brzi SUV automobili. Međutim, kada jedan na „njušci“ nosi logo marke Bentley, znamo da je reč o posebnom automobilu.

Bentley se ne viđa svaki dan, a naročito ne ovaj model – Bentayga. Jedan primerak se našao u oglasima na sajtu Polovni automobili. O kakvom je vozilu reč govori i njegova cena – oko 225.000 evra.

U pitanju je verzija sa V8 motorom od 4.0 litra. Možda nekome ovolika radna zapremina ne deluje dovoljno impresivno, ali tu su i dva turbopunjača koji obezbeđuju maksimalnu snagu od 550 KS, uz maksimalni obrtni moment od 770 Nm dostupan u širokom rasponu od 1.960 do 4.500 o/min. Do 100 km/h iz mesta može da ubrza za samo 4,5 sekundi i da nastavi do 290 km/h.

Ovo su više nego pristojne performanse i za klasičan sportski kupe, a pritom treba imati u vidu da je Bentayga teška oko 2.400 kg.

Primerak koji je oglašen na prodaju naročito je atraktivan zbog kombinacije bele boje i paketa koji brojne hromirane detalje – uključujući i masku hladnjaka, „farba“ u crno, a ima i ukrasne elemente od ugljeničnih vlakana.

Prema podacima iz oglasa, ovaj Bentley SUV iz 2018. prešao je samo 3.000 km.