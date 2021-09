Pet sasvim normalnih pitanja koje je ljude sramota da postave u vezi

Koliko god da je neka informacija neprijatna, otkrivanje tih ranjivih aspekata nas čini pristupačnim za partnera i mogu samo još više da nas zavole.

Ovo je pet uobičajenih problema u vezi i pitanja koje ljudi često smatraju previše tabu za razgovor, ali to vas na kraju može dovesti do toga da se još dublje zaljubite.

1. Duboko skriveni strahovi

Ne mislimo na strah od pauka, već na dublje strahove vezane za vaš karakter i ličnost. Strahovi su toliko potisnuti i ukorenjeni da ih možda niste ni svesni.

Deljenje vaših ciljeva i snova vrlo je osetljiv čin, jer kada drugi ljudi reaguju na bilo koji način koji ima manje od 100% podrške, to može dovesti do sumnje u sebe.

Svako ima suštinski strah koji pokreće njegovo ponašanje. Niste sami. Vaš partner ima osnovni strah zbog kojeg je verovatno i sam postiđen.

2. Porodični kosturi sklonjeni u ormar

Deca veruju da su njihova porodična pitanja produžetak njih samih. Mnogi odrasli i dalje veruju da se porodica iz koje potiču odražava na to ko su oni. Iako vas vaša porodica oblikuje, oni su odvojeni od vas.

3. Tajni snovi i ciljevi za budućnost

Deljenje vaših ciljeva i snova vrlo je osetljiv čin, jer kada drugi ljudi reaguju na bilo koji način koji ima manje od 100% podrške, to može dovesti do sumnje u sebe. Čak i ako ne sumnjate u sebe, njihov nedostatak vere i podrške nateraće vas da se suočite sa hladnom, teškom stvarnošću da oni nisu za vas. Ali morate to da uradite da biste došli do istine. Ili ćete otkriti da morate da se rastanete, ili će vaša veza postati jača kada saznate da vaš partner ne samo da vas podržava, već ste vas dvoje istomišljenici jer ste na istoj stranici sa svojim ciljevima i snovima.

4. Finansijske nevolje

Vaše finansijsko stanje je vaš lični, privatni posao. Ipak, ako sa nekim delite svoj život, o nekim aspektima ćete morati da razgovarate. Vaš način života, putovanja i bilo kakvo finansijsko opterećenje neizbežno utiče i na vama bliske ljude.

5. Nekonvencionalne seksualne fantazije

Neke seksualne fantazije je lakše podeliti od drugih, ali deljenje sa partnerom može vam pomoći da se povežete i stvorite erotiku, čak i ako vaš partner ne deli istu fantaziju. Kada vas partner zaista voli i želi da budete srećni, uživaće u saznanju šta vas pali. Uključeni ste ako ih uključite.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.