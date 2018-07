Konačno otkriveno da li deca učvršćuju brak

Ništa lepše od srećnih roditelja koji su dobili dete koje su dugo želeli; nažalost, nisu svi roditelji takvi – ne dešava se uvek da su dete želela oba roditelja. Dešava se da rođenje deteta nije nešto što su oba roditelja želela već pre način za rešavanje problema. Recimo, način za očuvanje inače klimavog braka (ili način da se u brak dospe). Da preskočimo pridike kako nije u redu rađati decu zbog toga, rađanje kao način za rešavanje problema u vezi jednostavno ne funkcioniše. O čemu se radi?

Postoji uverenje da deca čuvaju brak. Tačno je da će se parovi s decom teže razići, ali to ne znači da će zbog dece veza koja nije funkcionisala magično „proraditi“. Kada veza (ili brak) ne funkcionišu kako treba, žene se ne baš retko odluče da rode dete ne bi li tako zadržale partnera uz sebe. Čemu to vodi? Ljubavi? Teško. Ako partner, ma iz kog razloga, nije želeo nastavak veze sa tom ženom, to što će ona roditi njegovo dete može ga emotivno uceniti i na taj način naterati da bar još neko vreme ostane uz nju – ipak, on i dalje neće želeti da bude s njom. Kao rezultat nastaće svađe i stalni sukobi, veza će se najverovatnije ipak okončati, a ništa od svega toga neće baš prijati detetu (ni krivom ni dužnom u celoj toj situaciji).

Druga varijanta je da oba partnera reše da imaju dete, u nadi da će ono spasti njihovu „klimavu“ vezu. Osim ako je osnovni uzrok njihovog sukoba bio taj što su se oboje osećali neispunjeno bez deteta, rođenje im neće pomoći, jer uzrok sukoba nije uklonjen – a dobili su i puno novih obaveza koje im neće pomoći da reše problem (zapravo, zbog dodatnih napora, verovatno će oboje biti samo još nervozniji i još manje skloni kompromisu, neophodnom za rešavanje sukoba).

Ukratko: predivno je imati decu, ali dobijanjem deteta roditelji preuzimaju na sebe obaveze prema jednom (u početku potpuno bespomoćnom) živom biću, i to na sledećih dvadesetak godina (razume se, i posle tog perioda roditelji ne prestaju da budu roditelji, samo dete postaje manje zavisno od njih). Prema tome, dete nipošto nije rešenje problema. Ako imate problem, locirajte ga i rešavajte ga – ali ne tako što ćete u njega uvući jedno malo bespomoćno biće koje vam ništa nije skrivilo niti vam može pomoći da rešite taj problem.