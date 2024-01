Najpoznatiji dečiji psiholog tvrdi: Jednu stvar svi roditelji moraju da usvoje ako žele da dete bude srećno

Filipa Peri, psihoterapeutkinja čija je knjiga o roditeljstvu svetski bestseler, otkriva roditeljima kako da izgrade dobar odnos sa detetom.

„Kada sam imala oko 12 godina, jedan od prijatelja mojih roditelja me je pitao da li imam srećno detinjstvo. Odgovorila sam „ne, nisam bila posebno srećna“. Moj otac je to čuo i bio je besan. „Imaš idilično detinjstvo. Ti si veoma srećna. Kakve gluposti!“ A pošto je on moj otac, moj voljeni, ali strašni otac, osećala sam se krivom, osećala sam se loše zbog onoga što sam rekla.

Roditelji toliko žele da im deca budu srećna da ponekad pokušavaju da ih nateraju da budu srećni. Ono što je mom ocu tada nedostajalo, a što roditeljima često nedostaje, jeste mogućnost da se povežu sa detetom. Nakon što je naš gost otišao, moj otac je mogao da pita zašto se tako osećam i da odgovor, kakav god da je, ne protumači kao napad na sebe.

Deca nisu projekti – nešto što će ispasti dobro ili loše – ili poslovi koje treba raditi, već ljudi sa kojima treba da se identifikujemo. Ovo je ključna, najvažnija stvar koju roditelj treba da ima na umu – da ono što treba da se svesno čuvaju, ono o čemu treba razmišljati i raditi nije toliko njihovo dete samo po sebi, već njihov odnos sa detetom.

Prečesto fokusirajući se samo na dete, roditelji ne vide kako njihovi postupci utiču na to dete. Svakom detetu treba pristupiti kao individua, a ne nasedati na etikete kao što su „devojčica“, „dečak“, „najstariji“, „najmlađi“ i druge generalizacije.

Roditelji su obično dobri u razmišljanju o budućnosti svoje dece i mogućnostima koje mogu da im stvore kada biraju škole i postavljaju ciljeve, ali je još važnije da budete prisutni sa detetom u sadašnjosti – da ga vidite, razumete i prihvatite takvog kakvog jeste. je sada. Ako roditelji izaberu šta odgovara njihovom detetu u sadašnjosti, budućnost će im biti mnogo lakša.

Jedan od najvažnijih pokazatelja dobrog mentalnog zdravlja deteta je čvrsta veza sa roditeljima — zdrav, funkcionalan odnos“, objasnila je Filipa Peri, jedna od najpoznatijih svetskih psihoterapeuta, za Financial Times, a prenosi Roditelji.hr.

