U ovoj zemlji roditelji kao poklon za maturu deci plaćaju plastičnu operaciju

Korean Double eyelids surgery 👀 #doubleeyelid #doubleeyelids #surgery #operation #eyesurgery #operation #plasticsurgerybeforeafter #plasticsurgery #makeover #faceoff #koreanplasticsurgery

A post shared by 🇰🇷Korea Plastic Surgery🇰🇷 (@korea_plasticsurgery) on Dec 5, 2016 at 5:58pm PST