Britanski dream pop bend „Still Corners“ 7. maja u DOB

BEOGRAD – Britanski dream pop bend „Still Corners“ prvi put će nastupiti u Beogradu 7.maja u sali Amerikana Doma omladine Beograda, najavili su danas organizatori.

Pod uticajima koji obuhvataju vanvremenske eksperimente Vangelisa, ekspanzivne i filmske zvuke Enja Morikonea i glamurozni sint pop osamdesetih, Still Corners je projekat koji zajedno realizuju Greg Hjuz, i Tesa Marej.

Grupa je osnovana ubrzo nakon što je Hjuz, kao „emigrant“ iz Amerike, upoznao Tesu na železničkoj stanici u Londonu.

Still Corners su 2010. godine objavili su EP „Don’t Fall in Love / Wish“ za Great Pop Supplement lejbl uz video spot za pesmu „Wish“ koji je uradila Lusi Dajson. Činjenicu da su u samo jednom danu prodali svih 700 primeraka, za izdavačku kuću Sub Pop je značila da sa njima što pre treba potpisati ugovor.

Već naredne godine, objavljen je njihov prvi album „Creatures of an Hour“.

Do momenta kada je došao na red i njihov drugi album (2013), Still Corners su se odmakli od uticaja muzike 60-ih godina ka zvuku osamdesetih inspirisani „Avalonom“ Roxy Music-a.

Sa albuma „Strange Pleasures“ izdvojili su se singlovi „Fireflies“ koji je Pitćfork prozvao najboljim novim singlom, kao i „The Trip“.

Za snimanje trećeg albuma, Greg i Tesa tražili su mir i pronašli su ga na morskoj obali Engleske.

Tamna boja mora inspirisala je i naziv ovog izdanja „Dead Blue“.

Album sa kojeg se izvojio singl „Lost Boys“ inspirisan Brajanom Vilsonom, objavili su za sopstvenu izdavačku kuću „Wrecking Light“ u septembru 2016.godine. „Dead Blue“ bio je najviše kotirani dream pop album na „The Line of Best Fit“ te godine.

Njihovo najnovije, četvrto studijsko izdanje objavljeno je prošle godine. „Slow Air“ budi atmosferu po kojoj su Still Corners poznati i nastavlja put ovog benda kroz „sočno“ i eterično izdanje inspirisano vatrom američkog zapada.

Turneja kojom promovišu album „Slow Air“ dovešće ih prvi put i u Beograd.

