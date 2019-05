Citati najvećeg srpskog genija PROMENIĆE vam život

Ako je neko bio čovek koji je znao da menja stvarnost, onda je to bio ON.

Zvali su ga fantazerom, ismejavali njegove ideje, ali vreme je sve stavilo na svoje mesto. Bio je neverovatno talentovan. On je lako stvarao otkrića, kao da se šali. Govorio je da mu tehnička rešenja sama padaju napamet. Smatra se jednim od najgenijalnijih ljudi svih vremena.

Njegov rad omogućio je razvoj moderne elektrotehnike. Njegovi pronalasci su bili ne samo jedan vek ispred svog vremena. Znao je kako da promeni stvarnost uz pomoć svesti.

Izvanredne poučne misli i citati Nikole Tesle zato ostaju večne i van svakog vremenskog roka!

1. Delovanje čak i malih bića dovodi do promena u čitavom Svemiru.

2. Moj mozak je samo prijemnik. U svemiru postoji jezgro iz kojeg crpimo znanje, snagu, inspiraciju. Nisam pronikao u tajne ovog jezgra, ali znam da postoji.

3. Ne trebaju mi modeli, crteži, eksperimenti. Kada mi se rađaju ideje, počinjem da gradim uređaj u mašti, menjam konstrukciju, poboljšavam ga i uključujem. I potpuno mi je nevažno da li sprovodim ispitivanja u mislima ili u radionici – rezultati su isti.

4. Je li vam poznat izraz „ne možete skočiti iznad glave“? Ovo je zabluda. Čovek može da uradi sve.

5. Velika misterija našeg postojanja tek treba da se otkrije, može se ispostaviti da čak i smrt nije kraj.

6. Najviši cilj ljudskog razvoja je potpuna dominacija svesti nad materijalnim svetom, upotreba sila prirode za zadovoljavanje ljudskih potreba.

7. Život je i uvek će biti jednačina, koja se ne da rešiti, iako sadrži nekoliko poznatih faktora.

8. Savremeni naučnici duboko razmišljaju umesto da jasno razmišljaju. Da biste jasno razmišljali, morate imati zdrav razum, a za duboko razmišljanje može se biti potpuno lud.

9. Ovo je problem za mnoge pronalazače: nedostaje im strpljenje. Nedostaje im snaga volje da rade nešto u svojim umovima polako, precizno i jasno, tako da tačno osete kako će to da funkcioniše. Žele odmah da ispitaju prvu ideju koja im padne na pamet, i kao rezultat toga, troše mnogo novca i mnogo dobrog materijala, samo da empirijski utvrde da rade u pogrešnom pravcu. Svi mi pravimo greške i bolje je da ih pravimo pre nego što počnemo nešto da radimo.

10. Naš svet je uronjen u ogroman okean energije, mi letimo beskonačnim prostorom sa nezamislivom brzinom. Sve se vrti okolo, sve se kreće – sve je energija. Mi imamo težak zadatak – da pronađemo načine da izvučemo tu energiju. Tada, izvlačeći je iz tog neiscrpnog izvora, čovečanstvo će krenuti gigantskim koracima napred.

11. Širenje civilizacije može se uporediti sa vatrom: prvo je to slaba iskra, zatim treperavi plamen, a zatim snažan plamen obdaren brzinom i snagom.

12. Koliko Ijudi me je zvalo fantazerom, rugajući se mojim idejama, naš zabludeli kratkovidi svet. Sudiće nam vreme.

13. Svako treba da smatra svoje telo neprocenjivim darom od svih onih koje najviše voli, veličanstvenim umetničkim delom. Neopisiva lepota, tajna koja leži u zamisli ljudskog postojanja toliko je suptilna da je reč, disanje, pogled, čak i misao mogu da povrede. Neurednost koja umnožava bolest i smrt nije samo samouništavajuća, već i neverovatno amoralna navika.

14. Posekao sam prst i on krvari: taj prst je deo mene. Vidim bol prijatelja, i taj bol i mene boli: mi smo jedno sa prijateljem. I gledajući povređenog neprijatelja, čak i onoga za koga bih najmanje žalio u čitavom Univerzumu, ipak osećam tugu. Zar to ne dokazuje da smo svi samo čestica jedne celine?

15. U stalnoj samoći, um postaje oštriji. Da bi se mislilo i pronalazilo, nije potrebna velika laboratorija. Ideje se rađaju u uslovima odsustvu uticaja spoljašnjih uslova na um. Tajna pronalazaštva je u samoći. U samoći se rađaju ideje.

16. Ne postoji ništa što bi moglo privući ljudsku pažnju i zaslužuje da bude predmet proučavanja više nego priroda. Razumeti njen ogroman mehanizam, otkriti njene stvaralačke snage i znati zakone koji upravljaju njom je najveći cilj čovečjeg razuma.

17. Nije veliko zlo ako student pogreši; ali ako veliki umovi greše, svet će skupo platiti njihove greške.

18. Kada sam bio suočen sa nekim iscrpljujućim zadatkom, radio bih na njemu i vraćao se ponovo i ponovo dok ga ne bih završio. Tako sam praktikovao dan za danom, od jutra do noći. Isprva je to zahtevalo snažan mentalni napor usmeren protiv sklonosti i želja, ali kako su godine prolazile, ovo suprostavljanje je slabilo, i na kraju moja volja i želja postale su jedno i isto.Takve su one i danas, i to je tajna svih mojih uspeha.

19. Intuicija je nešto što je ispred tačnog znanja. Naš mozak poseduje, bez sumnje, veoma osetljive nervne ćelije, koje nam omogućavaju da osetimo istinu, čak i kada je još uvek nedostupna logičnim zaključcima ili drugim mentalnim naporima.

20. Ne pravim crteže, ne pravim makete. U glavi kreiram crtež, po njemu, misaono sastavljam uređaj, testiram ga i puštam u rad. Za 20 godina rada, rezultati misaonih ispitivanja i ispitivanja tog uređaja u radionici uvek su dali iste rezultate.

21. Ovo je paradoksalno, ali je istina, kada kažu da što više znamo, to više neznajući postajemo u apsolutnom smislu, jer tek kroz prosvetljenje postajemo svesni svojih ograničenja.

22. Kada se prirodna želja razvije u žudnju, približavanje cilju ide ogromnim koracima.

23. Naše mane i naše vrline nisu odvojive, kao sila i materija. Ako se razdvoje, čovek više ne postoji.

24. Nijedno društvo ne može postojati i razvijati se bez stroge discipline.

25. Mozak ne vodi stalne zapise, ne sakuplja znanje. Znanje je nešto slično ehu koje narušava tišinu da bi oživelo.