Do 3. novembra u Kinoteci festival Bergmanovih filmova

BEOGRAD – Projekcijom filma „Saraband“, poslednjeg koji je režirao Ingmar Bergman, sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci je otvoren festival posvećen čuvenom švedskom reditelju, producentu i scenaristi.

Povodom stogodišnjice njegovog rođenja Ambasada Švedske sa partnerima učestvuje u najvećoj međunarodnoj manifestaciji organizovanoj u čast jednog filmskog autora.

„Ingmar Bergman je nesumnjivo bio jedan od najpoznatijih Šveđana. Organizacija stogodišnjeg jubileja njegovog rođenja nije nužnost, nego želja i obaveza, jer nam to daje šansu da Bergmana iznova predstavimo i novim generacijama filmskih ljubitelja. Samo na taj način oni mogu da saznaju nešto o tom švedskom reditelju koji je u svojim filmovima rušio tabue i prikazivao dušu čoveka u najogoljenijem izdanju, onako kako ih je on video“, rekao je otvarajući festival ambasador Švedske Jan Lundin.

Do 3. novembra biće prikazano još sedam Bergmanovih filmova, pozorišnih predstava, panel diskusija i kreativnih radionica u njegovu čast.

„Drago mi je da je Kinoteka domaćin festivala posvećenog Bergmanu. Posetioci će imati priliku da vide restaurirane filmove izuzetnog kvaliteta. Program nisu samo filmske projekcije, nego i okrugli stolovi, a već u ponedeljak biće okrugli sto posvećen muzici u Bergmanovim filmovima“, rekao je upravnik Muzeja Jugoslovenske Kinoteke Marjan Vujović.

Gošća festivala je Maret Koskinen, profesorka filmskih studija Univerziteta u Stokholmu, koja je deo svog rada posvetila proučavanju Bergmana i važi za jednog od najvećih poznavalaca njegovog umetničkog opusa.

„Ne ostajete isti celog života, postoji evolucija i to je tačno, kako u Bergmanovom radu, tako i u publici. Ako ste gledali njegove filmove pre 20 godina i sada, nećete ih doživeti na isti način, jer ste se u međuvremenu dogodili vi sami“, rekla je Maret Koskinen.

Festival je organizovala Ambasada Švedske u saradnji sa Švedskim institutom, Jugoslovenskom kinotekom, KC Grad, Eho Animato, G12 HUB i M.A.M.M.A Production.

(Tanjug)