Film o Diani Budisavljević u programu Slobodne zone

BEOGRAD – Filmski festival Slobodna zona biće održan od 7. do 12. novembra u sedam bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a festival otvara film „Areta Frenklin – Amazing Grace“ 7. novembra u 20 sati u Kombank dvorani.

Areta Frenklin je na vrhuncu slave u januaru 1972. godine, odlučila da se vrati tamo gde je i počela, u svet gospel muzike.

Za samo dva dana snimila je album Amazing Grace u crkvi New Temple Mišionary Baptist u Kaliforniji sa crkvenim horom Džejmsa Klivlenda.

Na ovom albumu, između ostalih, Frenklin peva pesme poput „Ain’t no mountain high enough“, „Have I Got Over“, „Precious Memories“ i 11-minutnu verziju „Amazing Grace“. Rezultat je neverovatan što se i očekivalo od kraljice soula, a ovaj album ostaje do dan danas najprodavaniji gospel album svih vremena.

Dokumentarni film o snimanju tog albuma čekao je čak 46 godina da ugleda svetlost dana.

Reditelj filma Sidni Polak je zaboravio da koristi klapu, uređaj koji se koristi za sinhronizaciju zvuka i slike, i nikada nije uspeo da sinhronizuje snimak zbog analogne tehnike.

Areta Frenklin, koja je tada već imala 31 pesmu na vrhu američkih top lista, nije dozvolila prikazivanje ovog filma.

Alan Eliot je preuzeo projekat i 2008. godine uz pomoć digitalne tehnologije, sa timom tehničara, uspeo da sinhronizuje sliku i zvuk.

Odobrenje da se od ovog materijala napravi dokumentarni film je stiglo tek nakon smrti Arete Franklin, od njene nećake Sabrine Ovens.

U okviru takmičarske Regionalne selekcije – Horizonti Balkana 11. novembra, takođe, u Kombank dvorani biće srpska premijera hrvatskog filma „Dnevnik Diane Budisavljević“ rediteljke Dane Budisavljević.

Ovo je istinita priča o Diani Budisavljević humanitarki i aktivistkinji iz Zagreba koja je organizovala akciju spasavanja i zbrinjavanja srpske dece iz ustaških logora tokom Drugog svetskog rata.

Koristeći svoje austrijsko poreklo, Diana je pozvala vlast, crkvu i Crveni krst da spasu barem decu iz logora.

Nakon što niko nije preuzeo odgovornost, odlučila je da iz svog stana organizuje akciju koja je do kraja rata spasila više od deset hiljada dece.

Rediteljka Dana Budisavljević tokom posete Jasenovcu 2010. godine dobija od tadašnje upravnice memorijalnog centra Dianin dnevnik, koji je zapis o gotovo nepoznatom junaštvu Diane i njenih prijatelja i odlučuje da na osnovu njega snimi film.

Dana Budisavljević rođena je 1975. u Zagrebu. Diplomirala je na Odseku za filmsku i TV montažu na ADU u Zagrebu.

„Dnevnik Diane Budisavljević“ je njen prvi autorski dugometražni film. Premijerno je prikazan na Pulskom filmskom festivalu 2019. godine, na kojem je osvojio šest nagrada

„Ovogodišnji festival su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Sekretarijat za kulturu grada Beograda, Rekonstrukcija Ženski fond, Francuski institut, EU Info centar.

(Tanjug)