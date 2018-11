Film „You go to my head“ sa Cvetkovićem u glavnoj ulozi

BEOGRAD – Višestruko nagrađivani film belgijskog reditelja i producenta Dimitri de Clerka „You go to my head“, u kome glavnu ulogu tumači srpski glumac Svetozar Cvetković, biće premijerno prikazan 13. decembra u Kombank Dvorani, najavili su danas distributeri.

Ova ljubavna drama prvi put je domaćoj publici prikazana na prošlogodišnjem 23. Festivalu autorskog filma u Beogradu.

Za ulogu u ovom filmskom ostvarenju Svetozar Cvetković je dobio prestižnu Nagradu kritike za najboljeg glumca na 50. filmskom festivalu u Hjustonu 2017. godine, dok je De Clercq, čiji je film proizvod nezavisne belgijsko -francuko -nemačke koprodukcije, poneo titulu za najbolji film i režiju.

Glumačku postavu pored Cvetkovića čine poznata belgijska glumica i model Delfine Bafort.

Radnja filma odvija se u pustom delu Sahare, gde usred misteriozne automobilske nesreće mlada žema ostaje izgubljena i sama. Džejk, arhitekta je odvodi najbližem lekaru i saznaje da ona pati od post-traumatske amnezije.

„You go to my head“ je nagrađen čak 30 puta, a poslednja u nizu je i nagrada „Best Narrative Future“ na prestižnom Festivalu kratkog filma AAFFET u Jorku, Velika Britanija.

(Tanjug)