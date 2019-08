Lena Kovačević i Yagull u 21. avgusta u Narodnom muzeju

BEOGRAD – Pevačica i kompozitorka Lena Kovačević nastupiće sa njujorškim duom Yagull 21. avgusta na jedinstvenoj večeri akustične muzike u Narodnom muzeju, najavili su danas organizatori.

Yagull dolazi u Srbiju u okviru promocije svog najnovijeg albuma „Yuna“, posle uspešne turneje u Japanu i zapaženih nastupa u njujorškim Steinway Hall i The National Opera Center, kao i na legendarnom Ećoes programu u SAD na kome su nastupali izvođači kao što su Yo Yo Ma, Pat Metheny, Jean Mićel Jarre, Dead Can Dance, Mike Oldfield, Keith Jarrett.

Yagull, čiji zvuk Time Out New York naziva jedinstvenim i sinematičnim, a All About Jaž post rok kamernom muzikom, čine Saša Marković na akustičnoj gitari i pijanistkinja i Kana Kamitsubo.

Lena Kovačević je diplomirala džez pevanje na prestižnom Muzičkom konzervatorijumu u Amsterdamu i svoju karijeru započela 2004. godine turnejom sa jednim od najboljih orkestara u Holandiji.

Do sada je nastupala na brojnim festivalima u Evropi sa umetnicima kao što su Nigel Kennedy, Candy Dulfer, Randy Crawford.

Jedna je od retkih izvođača iz Srbije čije su se pesme našle na plej listama inostranih radio stanica.

Lena Kovačević peva na nekoliko svetskih jezika, a beogradska publika će imati prilike da čuje i njene hitove u akustičnim aranžmanima.

