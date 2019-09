Marčelo, Detour, Ljubičice. . . na Indirekt Showcase festivalu

BEOGRAD – Bojana Vunturišević, Marčelo, Ana and The Ćanges, Detour, Porto Morto, Ljubičice i Turisti samo su neki od ukupno 38 izvođača koji će nastupiti na petom izdanju Indirekt Showcase festivala koji se od 2. do 4. oktobra održava u Beogradu, najavili su organizatori.

Festival će se održavati na 10 likacija u Beogradu među kojima su Elektropionir, Beogradski market, Sprat, SubBeerni centar, Dom omladine Beograda, Božidarac, Polet, Yugovinil i klubu Knap, uz dodatne tajne koncerte na tajnoj lokaciji.

Kao poseban program održaće se i Indirekt Konferencija koja će ugostiti preko 40 predavača iz celog sveta.

Festival će 2. oktobra otvoriti hrvatski sastav Detour uz podršku švedskog sastava Tiny Fighter.

Istog dana u Spratu nastupaju Ilija And The Gemini, zatim Weird Fishes i Manu.

Novina u odnosu na prethodna izdanja Indirekt Showcase festivala je Label Night u klubu Knap, gde će izdavači predstaviti svoje bendove i izdanja, pa će se tako prve večeri predstaviti Jelena Andonović, Kika i Harlekin.

Drugog dana, 3. oktobra očekuju nas Bojana Vunturišević i Frau Casio u Subbeernom centru, kao i Šajzerbiterlemon, Turisti i mađarski bend The Bluebay Foxes u Elektropioniru. Iste večeri, u Spratu će nastupiti Draga Mevos, Tankman i Anne Marie, dok će u Knapu biti Dram, S.T.R.A.H. i mađarski Skeemers.

U petak, 4. oktobra, u Božidarcu će nastupiti Marčelo sa Napetim kvintetom, a u Domu omladine Ana and The Ćanges, kao i rumunski sastav Byron.

Istog dana, poslednjeg na ovogodišnjem festivalu, u Elektropioniru će nastupiti Glib, Moušaka, Ljubičice i hrvatski bend Porto Morto, u Spratu će biti Ivan Jegdić, Željko Markuš Pacifik i Dimitrije Simović, dok su Rampa, Olivera Popović, Paper Animals i Ksenija Kuljača u Knapu.

Prepoznatljiv deo međunarodnog festivala nezavisne muzike i umetnosti je i Indirekt konferencija, koja je besplatna i biće održana u Beogradskom marketu.

Pored domaćih porfesionalaca, predstaviće se i gosti iz zemalja regiona, kao i iz Nemačke, Belgije i Austrije.

Između ostalih, poseban program je kreiran u saradnji sa sajtom BalkanRock, koji će imati radionice i Superstar sešion na kojem će gostovati Srđan Gojković Gile iz Električnog orgazma, Momčilo Bajagić Bajaga i Jovan Matić iz Del arno benda.

Indirekt Showcase Belgrade je prvi „showcase“ muzički festival u Srbiji, na kome buking agenti, organizatori festivala, producenti, izdavači i drugi profesionalci muzičke industrije, kao i ljubitelji muzike, mogu otkriti novu muziku i mlade i sveže izvođače iz Evrope.

Organizator Indirekta 5 je Ammonite uz podršku Long Play-a.

(Tanjug)