Mira Banjac zatvorila 25. Festival evropskog filma

PALIĆ – Glumica Mira Banjac zatvorila je sinoć na Letnjoj pozornici 25. Festival evropskog filma Palić i pozvala publiku, grad i ljude oslobođenje svih stega da podrže festival, jer festival ne može biti sam sebi svrha.

„Festival ima veliki zadatak i misiju, on oplemenjuje ljude i širi duh ljudi i sveta oslobođenih svega prizemnog. On ostavlja iza sebe umetnost koja je kapital. Spas čoveka je u pameti, zdravom razumu i hrabrosti da se izbori za svoj identitet“, poručila je Banjac, do ove godine predsednica Saveta FEF, zahvalivši posebno direktoru Radoslavu Zelenoviću bez koga palićkog festivala ne bi bilo.

