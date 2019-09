Misli sv. Justina Ćelijskog u izboru Dragana Lakićevića

BEOGRAD – Veliki religiozni mislilac dr Justin Popović (1899 – 1977), ostavio je iza sebe izuzetno bogato i raznovrsno delo iz koga su nastale „Misli svetog Justina Ćelijskog“, koji je priredio Dragan Lakićevićć.

Knjigu, u kojoj su razmišljanja duhovnika na najrazličitije teme (o ljubavi, Bogu, mržnji, volji, razumu, grehu, Hristosu, molitvi…) objavljena je danas i predstavljena u SKZ.

Akademik Matija Bećković se prisetio kako je kao decak po dolasku iz Crne Gore u Valjevo prvi put video sveštenika u mantiji sa bradom. Bio je to Justijan koji je fijakerom svake nedelje dolazio u Valjevo da bi se javio tamošnjoj policiji.

U manastir Ćelije došao je 1948. i ostao do smrti, potpuno se posvetivši molitveno-bogoslovskom, naučnom i prevodilačkom radu.

Nedaleko od Ćelija je i manastir Lelić u kome je bio njegov savremenik vladika Nikolaj Velimirović, pa se tako centar duhovnosti preselio u valjevsku eparhiju, rekao je Bećković i dodao: „Kod Justina se dolazilo kao na hodoččašće. Nekoliko puta bio sam svedok kako je citirao sve ono što je znao, već ono što je tog trenutka smislio. Kada sam ga jednom prilikom upitao kako je moguće da su Turci bili samo tamo gde su bili pravoslavni, on mi je odgovorio „Bog sluša one koje najviše voli“. Da je pošast koja je poslata na Srbiju poslata na Englesku nijedan Englez ne bi ostao živ! Justin se preselio na ikonu, ali se danas o njemu i dalje malo zna“.

Napominjući da je Justin bio čovek knjige, jer je hrišćanstvo religija književnosti, episkop Jovan Purić je istakao: „Kritikujući zle misli i zla dela on je branio istinske evropske vrednosti. Njegove misli osvežavaju i ozdravljuju. One su lek i uteha. Nažalost više je cenjen kod Rusa i Grka nego kod nas“.

(Tanjug)