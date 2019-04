Nekom ne odgovara da se u Srbiji snima film o NATO bombardovanju (video)

„Holivud je mašina za pranje para. Tamo se najveći fondovi iz čitavog sveta slivaju upravo u taj propagandni režim. Mi ovde imamo tu slobodu koju ne znamo da koristimo. Zašto mi nemamo film o NATO bombardovanju, nego moraju Rusi da ga naprave?“, kaže Kusturica u razgovoru za Sputnjik.

Već duži period se priča o filmu o Jasenovcu u režiji Emira Kusturice. Sada je ta informacija i zvanično potvrđena i reditelj je zajedno sa ministrom kulture i informisanja Vladanom Vukosavljevićem najavio veliki projekat u narednom periodu koji će svedočiti o grozotama i genocidom nad Srbima tokom Drugog svetskog rata.

Kusturica i Vukosavljević najavljuju film o Jasenovcu Emir Kusturica i ministar Vukosavljević najavljuju film o Jasenovcu Gepostet von Sputnik Srbija am Mittwoch, 10. April 2019

Slavnog reditelja smo pitali da pozicionira najavljeno ostvarenje o Jasenovcu na mapi filmova o ratovima na Balkanu.

„To su filmovi drugačijeg stila. ’Balkanska međa‘ je jedan moderan film koji odgovara mentalitetu ljudi koji gledaju MTV i koji gledaju reklame. A ja ću da pravim jedan staromodan film, za koji bih hteo da bude napravljen formalno, kao da je pravljen tih godina, odmah posle oslobođenja, i da se vrati zapravo na ′41“, objašnjava Kusturica za Sputnjik.

On je podsetio da je ustanak povodom nemačke okupacije u Srbiji počeo u julu 1941. godine, kad se u Zapadnoj Srbiji proširio glas da u Hrvatskoj ko god stigne javno kolje i ubija Srbe.

„Nisu Žikica Jovanović Španac i partizani podigli taj ustanak, nego su u boj krenuli oni koji su imali u svojim spremištima puške ražalovane i poražene vojske Jugoslavije, i koji nisu mogli da izdrže da njihova braća u Jasenovcu, koji je inače bio srpski grad, grad naprednih srpskih trgovaca i preduzetnika, izvedu opšti ustanak. Uopšte, odnos prema Srbima u Hrvatskoj je bio pokretanje ustanka u Drugom svetskom ratu“.

Na pitanje da li se pribojava eventualne cenzure budućeg filma u zemljama Zapada, kao što je to bio slučaj sa „Balkanskom međom“, Kusturica je nedvosmislen:

„Ma ja se ne bojim ničega. Ja sam amortizovan. Znate ono kako kažu — kad ti istekne rok, onda možeš da radiš šta god hoćeš!“

Upitan da li je razmišljao da u budućnosti snimi ostvarenje o NATO agresiji na Jugoslaviju, reditelj kaže da je to u Srbiji nemoguće.

„To treba da pitate one koji vode državu. Bilo je nekih filmova o NATO bombardovanju, međutim tajna je u tome, i dobra okolnost za ove koji vole da se ne talasa, što i ti filmovi koji su snimljeni nisu pokrenuli ozbiljnu temu. Svaki film koji pokrene ozbiljnu temu je u prvom koraku dobar. Kad napravi dobar zaplet, onda ima veliku šansu da uspe, ako uspe da uskladi to kao u simfonijskom orkestru dirigent. A tek onda na kraju kad ga sklopi, ide ta ideja da li je to stvarno dobro ili nije“, ističe Kusturica i dodaje da su danas svi filmovi koji izlaze fantastični. Prema njegovim rečima, ne pojavi se nijedan da nije dobar i svi uglavnom nastaju, iznedre iz potrebe da se „operu“.

„Ja mislim da je Holivud mašina za pranje para. Da se tamo najveći fondovi iz čitavog sveta slivaju upravo u taj propagandni režim. Mi ovde imamo tu slobodu koju ne znamo da koristimo. Zašto mi nemamo film o NATO bombardovanju, nego moraju Rusi da ga naprave? Zato što Rusima ne odgovara da NATO bude tu. A da li nama odgovara ili ne odgovara? Meni ne. A da li ljudima koji vladaju u ovoj zemlji odgovara takav film? Treba njih da pitate“, zaključio je „mokrogorski profesor“.

(Sputnjik)