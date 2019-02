Nova knjiga u izdanju Filmskog centra Srbije na Berlinalu

BERLIN – Pravo iz štamparije na štand Filmskog centra Srbije na ovogodišnjem Berlinskom filmskom festivalu stigla je nova knjiga u izdanju Filmskog centra Srbije – „The Best Serbian Films of the 21st century“ autora Đorđa Bajića, Zorana Jankovića i Ivana Velisavljevića.

Pomenuta knjiga nadovezuje se na prošlogodišnje hit-izdanje, „Kritički vodič kroz srpski film 2000-2017“ istih autora.

Nova knjiga sadrži kritike najboljih i najuspešnijih srpskih igranih filmova od početka 21. veka do 1. januara ove godine.

Urednik knjige i urednik izdavaštva u FCS-u Miroljub Stojanović u svom predgovoru naglašava da je u pitanju potpuno nova knjiga, koja najpre svojim sadržajem, dopunjena najnovijom filmskom produkcijom, a pre svega profilisanim konceptom, vrlo konzistentno i polemički, kroz optiku svojih autora, nudi hijerarhiju srpskog igranog filma u ovom milenijumu.

U knjizi su zastupljene kritike najboljih filmova Želimira Žilnika, Gorana Paskaljevića, Emira Kusturice, Miloša Miše Radivojevića, Gorana Markovića, ali nadolazećih rediteljskih snaga – Luke Bursaća, Koste Ristića, Filipa Kovačevića, Momira Miloševića i Raška Miljkovića.

Središnji deo knjige zauzimaju kritike probranih i najuspešnijih filmova iz odabranog perioda: „Život i smrt porno bande“, „Klip“, „Ničije dete“, „Tilva Roš“, „Travelator“, „Čarlston za Ognjenku“, „Dnevnik mašinovođe“, „Parada“, „Ederlerzi Rising“, „Panama“, „Vlažnost“, „Smrt čoveka na Balkanu“, „Teret“, „Enklava“, „Dobra žena“, „Jedan na jedan“, „Kralj Petar Prvi“, „Svi severni gradovi“, „Neposlušni“, „Peščanik“, „Beogradski fantom“, „Sutra ujutro“, „Tehnotajz: Edit i ja“, „Rekvijem za gospođu J“…

Tu i je i odeljak posvećen kritikama filmova koji su u ovih dvadesetak godina ostvarili veliki uspeh na bioskopskim blagajnama kao što su „Munje“, „Montevideo, Bog te video“, „Jesen samuraja“, „Južni vetar“ i „Zona Zamfirova“.

Knjigu je na engleski prevela Jelena Kosanović Dorogi, dizajn je i ovog puta delo Boruta Vilda dok je tehnička podrška po pitanju fotografije bila Maja Medić.

(Tanjug)