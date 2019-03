BEOGRAD – U Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije danas je otvorena izložba „Preko pepela“ Predraga Dragovića, kojom, uz druge aktivnosti, Medija centar „Odbrana“ obeležava 20. godišnjicu od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Književnik Dragan Lakićević je, otvarajući izložbu, istakao da je ona „opelo i apoteoza“, i da u „njoj živi jedan ogroman svet od pogroma sa đavoljim kolom do vaznesenja, od koca do bespilotnih letilica, od moračkih pećina i kanjona do oreola svetih ratnika i oka koje sve vidi“.

Lakićević je primetio da istorija i geografija čine bitne okvire likovne poezije Predraga Dragovića, a unutrasnsji prostor čini drama boja.

„Pepeo uništenja pokrio je jedan svet, pod pepelom je ostalo ogromno kosovsko sudilište – zaveta i viteškog stradanja, u razvalinama duha i uma slikar otkriva i osvetljava suštinu postojanja, emociju ljudskog trajanja, žar vrednosti. Likovna imaginacija koristi optiku sna i košmara, iskopava fantazmagorične ostatke materijalnog sveta (groblja, zidovi, ograde, oltari, kupole). Taj svet nestaje u plamenu kao god u pamćenju i na duhovnoj i zemaljaskoj karti Kosova i Metohije“, rekao je Lakićević.

Direktor Medija centra „Odbrana“ pukovnik Stevica Karapandžin je podsetio da se za Dragovića kaže da nas „sa njegovih slika i skulptura gledaju oči kamena, da planine dišu bojama, a daljine se sažimaju u nama“.

„Kamen simbolizuje čvrstinu i postojanost, osobine koje narodu, kome pripadamo, nikada nisu nedostajale. Upravo o takvom licu naroda i njegove zemlje, koja se vekovima obnavljala krvlju mučenika, svedoči autor postavkom pred nama“, rekao je Karapandžin.

On je primetio da Dragović umetničkom kreacijom, talentom i metaforom osvetljava deo stradalničke sudbine srpskog naroda, svedoči o otporu naroda kome je sloboda jedini način postojanja i vrhunski ideal.

„Kako, dakle, biti slobodan bez snage, istrajnosti i čvrstine, a koju, između ostalog, simbolizuje i oklop kornjače, koji to, naizgled nejako stvorenja, kao tvrđava čuva od neprijatelja? Ima li slobode bez svesti o postojanosti, bez tradicije i narodnog predanja, koje su u dobrom delu naše istorije, očuvale upravo gusle, kao svojevrsni arhiv onog vremena i riznica svedočenja o herojstvu i stradalništvu?“, upitao je Karapandžin aludirajući na pojedina izložena dela.

Karapandžin je rekao da je izložba doprinos aktivnostima obeležavanja 20. godišnjice NATO agresije, kojima Ministarstvo odbrane želi da oživi sećanje i doprinese saopštavanju istine o herojskom otporu tokom tog nepravednog rata i najavio za 4. april otvaranje izložbe „45 paklenih noći nad Beogradom“ Tomislava Peterneka.

(Tanjug)