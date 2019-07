Počeo Kustendorf klasik, Bašmet na otvaranju

DRVENGRAD – Sedmi festival ruske muzike „Kustendorf klasik“ počeo je danas u Drvengradu takmičenjem mladih muzičara, a veliku pažnju medija privukao je dolazak poznatog ruskog violiste Jurija Bašmeta koji će koncertom sa Simfonijskim orkestrom „Kustendorf“ i izvođenjem Berliozove simfonije „Harold u Italiji“ otvoriti festival.

U takmičarskom programu predstaviće se 50 mladih muzičara sa akademija i iz muzičkih škola iz Srbije, Republike Srpske, Kine i Nemačke, a violinista i selektor Dejan Sparavalo kaže da su ove godine prijavio rekordan broj solista što pokazuje da se festival etablirao.

„Do poslednjeg dana imam veliku bojazan zato što se u raskoraku između kraja školske godine srednjih muzičikih škola i akademija stvorio vakum i desi se da do dan i po pred zatvaranje konkursa bude pet prijava i onda krenu prijave kao da ih je neko istovario iz kamiona. Tako da se ove godine prijavio veći broj ljudi nego uobičajno i čini mi se da je i kvalitet bolji“, rekao je Sparavalo Tanjugu.

Ove godine, inače, na festivalu dominiraju pijanisti.

„Jedne godine smo imali jako puno flauta i vokalnih solista, prošle godine jako puno violinista, a sada imamo mnogo pijanista“, primetio je Sparavalo.

Pored takmičara iz Srbije, Republike Srpske i Rusije, ove godine mladi muzičari dolaze i iz Kine i Nemačke.

„Festival se širi i nama je bila ideja da to postane međunarodni festival, ali problem su smeštajni kapaciteti koji još uvek nisu dovoljno veliki. Konkurs bi morali da otvaramo mnogo ranije, jer se muzičari iz Austrije, Švajcarske, Nemačke, Kine, Engleske stalno interesuju tokom godine i ja bih bio najsretniji da ovde napravimo srpski Verbije“, kazao je Sparavalo i dodao da pregovaraju da sledeće godine dovedu još značajnija imena i naprave šarenolik program.

Kaže da su veliki umetnici ponekad skeptični kada ih pozovu da nastupe u Drvengradu.

„Postoje ljudi koji su kao nešto čuli, ali ne znaju tačno šta je to, pa gde je Srbija, pa nije Beograd, a gde je Mokra gora, nikad čuli. Glavni klik je dovesti ih u Drvengrad, a onda svake godine dolaze“, objašnjava Sparavalo.

On je izrazio zadovoljstvo večernjim programom festivala koji od ove godine nosi naziv „Kustendorf klasik“, te će tako večeras Jurij Bašmet svirati „Harolda u Italiji“, dok će Simfonijski orkestar „Kustendorf“ izvesti „Posvećenje proleća“ Igora Stravinskog.

Drugog dana Simfonijski orkestar izvodi „Noć na golom brdu“ Musorgskog, pijanista Aleksandar Madžar „Koncert za klavir i orkestar br. 1“ Čajkovskog, a bariton Vasilej Gerelo će izvesti izbor ruskih arija, romansi i napolitanskih pesama.

Trećeg dana festival će zatvoriti koncert violončeliste Nareka Haknazarjana, narodnog umetnika Jermenije, violiniste Hačatura Almazjana i baritona Efima Zavaljnog, kao i „Kragujevčkog pevačkog društva“ u pratnji Južnosahalinskog simfonijskog orkestra, pod dirigentskom palicom Tigrana Haknazarjana.

O daljim ciljevima Sparavalo kaže da bi voleo da festival traje pet dana, da prošire smeštajne kapacitete kako bi ugostili još više mladih muzičara, da salu „Prokleta avlija“ opreme aukustički tako da postane koncertna dvorana.

„Pošto je ovo festival na tragu filmskog ‘Kustendorfa’, nema pravila, crvenog tepiha, svi piju kafu zajedno – i Bašment i student prve godine. Pošto niko nije nedodirljiv, onda je to klincima super i mogu da vide svoje idole na metar od sebe i ako nastavimo tim putem, sve će biti u redu“, kazao je Sparavalo.

Sutra će u okviru revijalnog programa biti izvedena savremena opera Mikaela Tariverdijeva „Očekivanje“ u režiji Vladana Ćurkovića i pod dirigentskom upravom Marije Stajić u kojoj učestvuju studenti Fakulteta muzičke umetnosti.

„Nemamo dovoljno veliku dvoranu da bismo mogli da napravimo veću opersku produkciju, ali smo u Višegradu nadomak ideje da se napravi pozorište. Ako se to desi, vrlo lako možemo jedan večernji program da izmestimo i da ceo festival ode na izlet u Višegrad“, naveo je Sparavalo.

(Tanjug)