Počeo Sarajevo Film Festival, priznanja Pavlikovskom i Inja

SARAJEVO – Premijerom filma „Sin“ bosanskohercegovačke rediteljke Ines Tanović i uručenjem Počasnog Srca Sarajeva priznatim rediteljima Pavelu Pavlikovskom i Alehandru Gonzalesu Injarituu, večeras je počeo 25. Sarajevo Film Festival (SFF) na kome će do 23. avgusta biti prikazano 270 filmova u 18 programa iz 56 zemalja.

Slavni meksički reditelj, oskarovac, Injaritu primajući Počasno srce Sarajeva iz ruku direktora SFF Mirsada Purivatre, rekao da je počastvovan i da mu se ispunio san da dođe u Sarajevo i to priznanje podeli sa svojom porodicom, dragim prijateljem Pavelom Pavlikovskim, ali i drugima poput Danisa Tanovića.

“Kada ostarite, počnete više da brinete o radu svog srca, a ja sam juče napunio 56 godina i dobio sam najbolji poklon, novo srce”, istakao je Injaritu.

Kazao je da je svega dva sata u Sarajevu i da je prošetao ulicama, video ljude na prozorima, balkonima, koji su zaista deo ovog festivala, što nije slučaj sa drugim festivalima na kojima je bio, gde uvek postoji distanca.

Primetio je i da se konsantno ponavljaju greške i da živimo u svetu u kome je sve moguće.

“Ono što volim kod filmskih festivala jeste sto su oni akt ljubavi, ali i otpora diktaturi ili fasižmu, kao prostor različitosti, razumevanja. Mislim da u svetu u kome živimo festivali su mehuri realnosti u kojima bi svi voleli da žive, gde prihvatamo druge čak i kada se sa njima ne slažemo”, istakao je Injaritu.

Pavlikovski se prisetio da je 1981. pogledao film “Sjećaš li se Doli Bel” (Emira Kusturice) u koji se “potpuno zaljubio” i doživeo ga kao “ljubavno pismo Sarajevu”.

“Želeo sam da snimam filmove, ali i da posetim Sarajevo, što sam više puta učinio tokom prethodnih decenija. Video sam ga u različitim fazama, tokom rata, nakon rata, i uvek me ispunjavalo snažnim emocijama. To je grad pun paradoksa, ali snažnog srca koje je snažnije od svake ideologije, nacionalizma. To je moćno srce i ovaj festival je izraz toga”, istakao je Pavlikovski, čiji je film “Hladni rat” otvorio prošlogodišnje izdanje SFF.

Osnivač i direktor SFF Purivatra je istakao da slave mali, ali značajan jubilej, 25 godina festivala i 25 godina od završetka rata.

“Pre 25 godina smo bili vrlo emotivni i entuzijastični i želeli smo da ponovo vratimo svetlost gradu kako je bilo pre rata. Mnogo godina kasnije fedstival je postao, nadam se, značajan za sve filmske profesionalce jugoistočne Evrope”, rekao je Purivatra i izrazio zadovoljstvo što Počasno Srce Sarajeva uručuju dvojici autora koji su potpuno posvećeni očuvanju esencije filma u njegovoj lepoti i magiji.

U konkurenciji za nagrade „Srce Sarajeva“ su 53 filma, raspoređena u četiri takmičarske selekcije – igrani, dokumentarni, kratki i studentski film, a program je predstavila selektorka Elma Tataragić.

Pre ceremonije otvaranja u Narodnom pozorištu, gosti festivala su prošetali crvenim tepihom, gde ih je dočekao veliki broj građana i medija.

