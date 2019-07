Premijera filma “Ajvar” na punoj Letnjoj pozornici

PALIĆ – Film “Ajvar” Ane Marie Rosi premijerno je prikazan večeras na Letnjoj pozornici na Paliću, u okviru Glavnog takmičarskog programa 26. Festivala evropskog filma.

Letnja pozornica je bila do poslednjeg mesta puta, mnogi su sedeli na stepenicama, a ima onih koji su ostali ispred blagajne.

Kao i svake prethodne večeri, pre početka projekcija na Letnjoj pozornici, prisutnima su se obratili programski direktor FEF Palić Mirosav Mogorović i selektor Glavnog programa Nenad Dukić.

Dukić je istakao da je sjajno videti puno gledalište na svetskoj premijeri domaćeg filma i zaista je “Ajvar” privukao nejveći broj ljudi od početka festivala koji se sutra završava dodelom nagrada i projekcijom filma “Mladi Ahmed” braće Darden.

Rediteljka Ana Maria Rosi je rekla da, kada je počinjala da radi na filmu, jedino što je znala je da će se zvati “Ajvar” i da naslov neće prevoditi.

“Ajvar se ne prevodi, on se prenosi. Ajvar prave naše mame i bake, pakuju u tegle, umotaju u novine ili foliju, i to se prenosi preko granice. Ajvar je simbol rastanka sa zemljom, ali ja se nadam da je ovaj Ajvar više od toga”, kazala je Rosi.

Nakon projekcije gromoglasnim aplazuom pozdravljen je prisutni deo ekipe.

Pored Rosi, publici su se poklonili glumci Sergej Trifunović, Vesna Čipčić, Pavle Pekić, Ivana Šćepanović, kostimograf Ksenija Terzović, montažer Mateja Rackov i producent Nikolina Vučetić Zečević.

Kako je Rosi uoči premijere rekla u izjavi Tanjugu, “Ajvar” govori o ljudima i njihovom malom intimnom odnosu.

“To je priča o kraju ljubavi dvoje ljudi srednjih godina, bez dece, koji žive u inostranstvu i to je situacija koja je meni poznata, kojom sam okružena godinama”, objasnila je Rosi.

Vida (Nataša Ninković) i Bane (Sergej Trifunović) već duže žive u Skandinaviji, imaju uspešne karijere, dovoljno novca za pristojan život i psa, ali nemaju decu. Bane u Beogradu ima mladu ljubavnicu, za koju je Vida saznala i o tome ćuti sve dok ne dođu u Beograd.

Nakon Palića, film, rađen u srpsko-crnogorskoj koprodukciji, biće prikazan na festivalu u Herceg Novom, slede projekcije na ostalim domačhim festivalima i na jesen bioskopska distribucija.

U filmu igraju i Miodrag Krstović, Gordan Kičić, Igor Borojević, Aleksandra Janković, Paulina Manov, Branka Petrić, Mirko Vlahović, Maja Todorović, Srđan Miletić.

(Tanjug)