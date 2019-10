Promovisana Vesićeva knjiga uz incidente ispred Progresa

BEOGRAD – „Knjiga o Beogradu“ zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića predstavljena je večeras u Galeriji „Progres“.

Uz autora, o knjizi su govorili govorili profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Sima Avramović, pisac Milovan Vitezović i glavni i odgovorni urednik Politike Žarko Rakić, dok su ispred galerije bile demonstracije na poziv Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, čije pristalice su nastojale da ometaju promociju.

Knjigu inače čini 60 Vesićevih kolumni koje „Politika“ objavljuje svakog petka već dve godine, a koje su ilustrovane slikama Nebojše Đuranovića, slikane samo za knjigu.

Te slike će, istakao je Vesić, od danas biti izložene u galeriji „Progres“ u Knez Mihailovoj ulici, a za dve nedelje, 28. oktobra, biće održana aukcijska prodaja slika, od koje će sav prihod biće uplaćen Vukovoj zadužbini.

Vesić je napomenuo da svojim kolumnama želi da neke događaje i ljude važne za istoriju glavnog grada sačuva od zaborava.

„Mi smo narod koji ne pamti ni svoje heroje, ni svoju istoriju. Možda zato jer imamo istoriju za razliku od izmišljenih naroda koji moraju da falsifikuju svoju prošlost, pa otimaju srpsku. Nadam se da će ova knjiga pomoći da se više sećamo ljudi koji su stvarali naše društvo ili su pomogli Srbiji. Trudio sam se da ovih šest godina mnogi od tih ludi dobiju ili da se donesu odluke da dobiju svoje spomenike i ulice kao Borislav Pekić, Milutin Milanković, car Nikolaj, Vudro Vilson, Vasko Popa, Edvard Rajan, Mihajlo Pupin, Velimir Bata Živojinović, da Staro sajmište postane memorijalni centar, da zgrade u kojima su se desili događaji ili su živeli ljudi važni za našu istoriju budu obeležene memorijalnim pločama“, kazao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je istakao da veruje u Beograd jer je on evropska metropola dugo uspavana i zaustavljena u svom razvoju.

„Probuditi ga – bio je naš prvi zadatak – i ponosan sam što je, u vreme u kojem sam bio deo tima koji ga je vodio, Beograd ponovo ustao i postao najznačajniji grad ovog dela Evrope. I zato što se gradi i dobija svoje evropsko lice kroz uređene fasade, nove pešačke zone, biciklističke staze, nove saobraćajnice, parkove. I zato što se otvaraju odavno zatvoreni muzeji i podižu novi. I zato što je dobio skoro dve stotine kilometara rečnih obala, i konačno se spustio na Dunav i Savu. Uspavani džin se probudio, otresao sa sebe prašinu i sada korača da zauzme mesto koje mu u Evropi pripada. Biti deo tog procesa jeste ono što se jednostavno zove – sreća“, kazao je Vesić i zahvalio predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.

„Na njegov predlog sam se, posle deset godina, vratio u politiku bez čega danas ne bi bilo ni ove knjige, a i mnogih dobrih stvari u Beogradu. Samo on i ja znamo koliko je to bila teška odluka i koliko je bilo protivnika da se to desi. Svih ovih šest godina svaki dan se trudim da dam bar još dokaz da je bio u pravu. Svi oni, svako na svoj način, zaslužni su što se ova knjiga, baš u ovom obliku nalazi pred čitaocima“, kazao je Vesić.

Milovan Vitezović naglasio je da je Goran Vesić kao pisac istoričar i hroničar svoga doba.

„Ova knjiga spada u red sjajnih knjiga o Beogradu koje su ispisivali Branislav Nušić, Slobodan Jovanović, Aleksandar Vinaver, Stanislav Vinaver, Bogdan Tirnanić i drugi“, kazao je Vitezović.

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Sima Avramović kazao je da iz kolumni Gorana Vesića isijava ljubav prema Beogradu.

„Istorisjke crte su glavne karakteristike njegovih kolumni. Očigledna je bila namera autora da približi Beograđanima niz objekata i detalja pored kojih svakodnevno prolazimo i događaje koji su odredili živote naših predaka. Ova knjiga ima za culj da razvija ljubav prema našoj prestonici i proširuje znanje o njoj“, kazao je Avramović.

Žarko Rakić, glavni i odgovorni urednik Politike, kazao je da je Vesić sa velikim žarom krenuo da kopa po beogradskoj istoriji i osvetljava manje poznate ličnosti i događaje.

„Goran je zakoračio u literarne vode i vredno pisao dve godine. Rekao sam mu da bi, ako napusti politiku, mogao kao novinar da nastavi karijeru u listu Politika“, kazao je Rakić.

Iako je porihod od knjige namenjen devetogodišnjem Filipu Ivanpoviću iz Smedereva kojem je potreban novac za nastavak lečenja od teške bolesti, a čiji je otac Ivan Ivanović ranije danas apelovao na opoziciju da odustane od najavljenog okupljanja ispred galerije, pristalice Saveza za Srbiju pokušale su da prekinu promociju knjige. Predvođene Markom Bastaćom ipak su se okupile ispred galerije uzvikujući parole protiv vlasti.

Došlo je do incidenta, kada su demonstranti pokušali da uđu u galeriju, ali ih je obezbeđenje sprečilo u toj nameri.

Sam kraj promocije obeležila je jurnjava demonstranata za Vesićem Knez Mihailovom do Vasine, a fizički kontakt je takođe sprečilo Veseićevo obezbeđenje.

(Tanjug)