Serđiu Lopezu uručena Nagrada za buduće filmove

DRVENGRAD – Reditelj i osnivač “Kustendorfa” Emir Kusturica uručio je večeras “Nagradu za buduće filmove” španskom glumcu Serđiu Lopezu pre projekcije filma “Srećan kao Lazaro” rediteljke Aliće Rorvaher.

“Obično se govori o časti i privilegiji da se bude velikodušan i nekom dodeli nagrada, ali ovaj put je to iz dna moje duše, jer se radi o čoveku koji je napravio toliko uloga da se to graniči sa nenormalnim i nemogućim. Privilegija je i čast pozvati Serđia Lopeza”, rekao je Kusturica i obećao da će poznatom španskom glumcu ponuditi ulogu u sledećem filmu.

Lopez je bio vidno dirnut priznanjem i činjenicom da nagradu prima iz Kusturičinih ruku.

“Ludo je što vi govorite o privilegiji i časti, a ne znate šta mi znače vaši filmovi”, rekao je Lopez Kusturici.

“Za mene je san što sam ovde i ova nagrada je za mene čudo”, dodao je on.

Lopez je poznat po ulogama u filmovima “Vestern” Manuela Poarija, “Slatke prljave stvari” Stivema Frirsa, “Žena za ukras” Fransoa Ozona, “Panov lavirint” Giljerma del Tora….

(Tanjug)