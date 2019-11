Slavni violinista Šlomo Minc 19. novembra na sceni Kolarca

BEOGRAD – Virtouz na violini Šlomo Minc vraća se u Beograd nakon 13 godina gde će 19. novembra na sceni Kolarca svirati dela Debisija, Franka, Bramsa, ali i svoju autorsku kompoziciju premijerno pred beogradskom publikom.

Kako je najavljeno iz Centra beogradskih festivala, slavni izraelski violinista nastupiće u pratnji pijaniste Itamara Golana.

„Moj izazov je da povežem um i sluh, da naučim ljude da aktivno tragaju za lepotom,” izjavio je Minc, jedan od najvećih violinskih virtuoza današnjice.

Njegovi nastupi već pet decenija publiku ostavljaju bez daha, što zbog tehnički besprekorne izvedbe, što zbog neverovatne emocije kojom odišu.

Šlomo Minc posvetio je ceo život muzici u svim svojim oblicima – od sviranja, dirigovanja, komponovanja, učenja drugih, žiriranja, pa čak i projekta konzervacije dragocenih instrumenata spašenih iz koncentracionih logora.

Sa svega tri i po godine je počeo da svira violinu, a kao šestogodišnjak je postao učenik čuvene Ilone Feher.

Čudo od deteta, već sa 11 godina je debitovao kao solista sa Izraelskom filharmonijom.

Nedugo nakon toga, Zubin Mehta ga je lično pozvao da zameni bolesnog člana orkestra u izvođenju Paganinijevog koncerta za violinu.

Mladi virtuoz je već sa 16 godina nastupao u Karnegi holu, a sa 18 se latio i dirigentske palice.

U karijeri dugoj pola veka, Minc je nastupio sa najvećim svetskim dirigentima, orkestrima i solistima na međunarodnoj sceni, a bio je član žirija najznačajnijih svetskih muzičkih takmičenja.

Odnedavno, ovaj talentovani umetnik se posvetio i komponovanju: njegova kompozicija „Anthem to an Unknown Nation“ premijerno je izvedena juna 2017, dok je Sonatinu za violinu i klavir premijerno izveo iste godine u oktobru.

Uz Minca, beogradskoj publici će se predstaviti i izraelski pijanista Itamar Golan, jedan od najtraženijih pijanista svoje generacije. Golan je do sada više puta nastupao u Beogradu, između ostalog i sa violinistom Džulijanom Rahlinom.

Nastupao je kao solista sa nekim od vodećih orkestara u svetu kao što su Izraelska filharmonija i Berlinska filharmonija pod upravom Zubina Mehte, Kraljevski filharmonijski orkestar, Filharmonijski orkestar milanske Skale i Bečka filharmonija.

