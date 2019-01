Strani novinari: Ne postoji festival kao što je “Kustendorf

DRVENGRAD – “Kustendorf” svake godine izaziva veliko interesovanje ne samo studenata, već i stranih novinara, a ove godine sa festivala izveštavaju BBC, TV5Monde, Movie Maker, Cineuropa-e, Euronews…

Novinari njujorškog portala “Sineaste”, italijanske “La Gažete”, TVXS.GR (Grčka), austrijske državne televizije ORF, takođe prate 12. izdanje Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala “Kustendorf”, čiji su gosti glumci Serđi Lopez, Met Dilon, Stana Katić, Slavko Štimac, Marčelo Fonte, reditelji David Oelhofen, Damijano i Fabio D’Inočenco i drugi.

Strani izveštači su saglasni da je reč o jedinstvenom festivalu, specifične atmosfere, u kojoj mladi autori u neposrednoj komunikaciji uče od već priznatih filmskih stvaralaca.

Kvalitetan filmski program, zanimljive radionice, koncerti svake večeri, razmena iskustva, ono je što privlači njihovu pažnju na festivalu Emira Kusturice.

Benedikt Pro, koja piše za portal “Cineuropa”, treći put je na “Kustendorfu” i ističe da je taj festival jedinstven i da nigde ništa slično nije videla.

“Srećete ljude iz sveta filma, muzike, sve deluje idealno i osećam se privilegovano što mogu da budem deo toga. Način na koji komuniciramo i ovo mesto, muzika, sve je potpuno drugačije”, oduševljeno je rekla Pro u izjavi Tanjugu.

Na velikim festivalima poput kanskog i berlinskog, sa kojih takođe izveštava, sve se svodi, kaže, na biznis i uvek je velika gužva.

“Postoje manji festivali poput Festivala istočnoevropskog filma u Kotbusu koji je možda po atmosferi malo sličniji “Kustendorfu”, ali i on ima taj industrijski deo i opet je neka vrsta mašine”, rekla je ona.

Pro rado gleda studentske filmove, uživa u radionicama koje gosti drže za studente, a uz osmeh kaže da je za tri godine naučila da bude opreznija sa rakijom.

Američki magazin “Movie Maker” uvrstio je 2017. “Kustendorf” među 25 najopuštenijih filmskih festivala u svetu (The Coolest Film Festivals in the World), a novinar Adam Goldstin kaže da je reč o vrlo posebnom festivalu.

“Bio sam na mnogo festivala, ali Kustendorf je jedinstven. On predstavlja kombinaciju novih i tradicionalnih glasova. Okuplja umetnike koji razmenjuju ideje i zabavljaju se uz muziku, kafu i piće i pritom gledaju neke od najboljih savremenih filmova, ali i odlične filmove iz prošlosti”, ocenio je Goldstin.

Kaže da nije bio ni na jednom sličnom festivalu.

“U SAD ima dobrih festivala, ali je danas teško odvojiti reklamu od filma. Filmovi koji se meni sviđaju dolaze mahom iz Istočne Evrope, Rusije i Azije”, rekao je on.

Goldstin je postao veliki fan Emira Kusturice kada je u Vankuveru pogledao njegov film “Dom za vešanje”.

“Mislim da Kusturica u Americi nije poznat u meri u kojoj bi trebalo da bude i to nije slučaj samo sa njim. Ponekad treba dosta vremena da ljudi otkriju odlične stvari. Nakon što sam pogledao ‘Dom za vešanje’ krenuo sam da tražim i njegove ostale filmove. Neke je bilo teško pronaći pa se nadam se da će njegova ostvarenja zaista stići do što šire publike”, rekao je Goldstin.

“Kustendorf” se završava večeras dodelom nagrada najboljim ostvarenjima u takmičarskom programu.

(Tanjug)