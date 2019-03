U Filharmoniji počeo ciklus koncerata za školarce

BEOGRAD – U Beogradskoj filharmoniji je počeo ciklus koncerata za školarce od I do IV razreda, koji se održavaju od danas do 29. marta, radnim danima, od 10 i 12 časova, najavili su iz Filharmonije.

Pored potpuno nove priče, muzičke bajke „Veštica i maestro“, Filharmonija je za decu pripremila jedinstven poklon – knjigu u kojoj je ova priča ilustrovana, kao i muziku koju orkestar izvodi.

Autor priče je dirigent Hauard Grifits, dugogodišnji saradnik i čest gost Beogradske filharmonije, a muziku je komponovao Fabijan Kuncli.

Filharmoničarke Slavica Perić i Tamara Marinković Tomić, i ovoga puta su naratorke i decu najpre upoznaju sa čudnim stanovnicima jednog sela – porodicom Gudačkić, Drvenjaković, Limenjaković i Udaraljkić, a potom sa malom vešticom i njenom velikom tajnom koju će otkriti dobri maestro.

Dirigent Aleksandar Kojić predvodi orkestar Beogradske filharmonije koji dočarava uzbudljivu priču punu iznenađenja kroz super zabavnu muziku.

Nakon koncerta, školarci na poklon dobijaju muzičku knjigu „Veštica i maestro“ u izdanju Beogradske filharmonije.

Ne samo što kroz nju mogu da se podsete priče koja je unutra ilustrovana, deca će moći i da slušaju muziku koju je orkestar svirao na koncertu putem skeniranja QR koda koji se nalazi u knjizi.

„Ja sam dirigent, a dirigentu je potrebna mašta, u stvari, mnogo mašte. Zato sam osmislio ovu priču za vas. Zašto sam postao dirigent, jednostavno: jer je to jedan od najlepših poziva na celom svetu. I zato što volim muziku, jer je to jezik koji svi razumeju“, napisao je Hauard Grifits u pogovoru knjige koja je do sada štampana i prevedena na engleski, nemački, turski i srpski jezik, a u planu su poljsko, rusko i kinesko izdanje.

(Tanjug)