Vukosavljević: Aranđelovac primer ulaganja u kulturu

BEOGRAD – Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević posetio je danas Aranđelovac gde je obišao rekonstruisani hol Dvorane „Park“ i sastao se sa predsednikom opštine Bojanom Radovićem, kao i sa direktorima ustanova kulture, saopštili su iz ministarstva.

Vukosavljević je izrazio veliko zadovoljstvo što je Ministarstvo kulture i informisanja bilo u prilici da Aranđelovcu pomogne sa sedam i po miliona dinara.

„To je deo pomoći i dobar deo je dala lokalna samouprava.U Aranđelovcu imamo razloga da budemo zadovoljni velikim aktivizmom predsednika opštine i njegovih kolega i čitave lokalne samouprave kada je reč o ulaganjima i brizi o kulturi. Zajednička kulturna politika u Srbiji, u svim sredinama, ne samo u Beogradu koji je po prirodi okolnosti najveći centar kulturnih zbivanja bi morala da bude živa i da se slobodno odvija. Ako kultura ne bude aktivni činilac naših građana u svakom delu Srbije, onda smo na pogrešnom tragu“, rekao je Vukosavljević.

On je dodao da je Aranđelovac odličan primer velikog ulaganja u kulturu čitavog niza kvalitetnih ljudi koji obavljaju poslove vezane za kulturni život.

„Jedan od najvažnijih hramova Helenske Grčke, jedan od najvažnijih hramova svetske civilizacije, Partenon na Akropolju počiva na četrdeset šest spoljnih i devetnaest unutrašnjih stubova. Slikovito govoreći, srpska kultura može da bude važna i kvalitetna samo ukoliko počiva na dobrim i kvalitetnim stubovima. Ti stubovi upravo jesu gradovi i opštine od severa do juga, od istoka do zapada, u kojima mora da buja i da aktivno postoji kulturni život. Jer, to jeste jedina ispravna kulturna politika“, rekao je ministar i dodao da je Ministarstvo u protekle tri i po godine za različite projekte Aranđelovcu pomoglo sa blizu trideset miliona dinara.

Na pitanje da li će Aranđelovac ponovo biti jedan od Gradova u fokusu i u 2020. ministar je odgovorio da je konkurs još uvek u toku i da će rezultati biti objavljeni za par nedelja.

„Ohrabrujuće za Gradove u fokusu je da svake godine na konkurs dolazi sve veći broj vrlo kvalitetnih projekata iz čitave Srbije, iz malih sredina takođe. Sada je komisija na slatkim mukama kome i kako opredeliti sredstva. Iz budžeta smo ove godine izdvojili sto trideset pet miliona dinara za Gradove u fokusu, što je manje nego što smo želeli, ali nadam se da će taj fond rasti iz godine u godinu. To jeste i jedan od najvažnijih načina finansiranja kulturnih sadržaja. Siguran sam da ima mesta optimizmu u vezi sa ponovnim izborom Aranđelovca za jedan od Gradova u fokusu i ove godine“, istakao je Vukosavljević.

Ministar je napomenuo da će ponovo i sa velikim zadovoljstvom posetiti Aranđelovac i posebno pohvalio tradiciju održavanja manifestacije „Mermer i zvuci“ jer je, kako je naglasio, to jedan od retkih događaja sa tako dugim trajanjem, kao i da je to jedna od najvažnijih i izuzetno kvalitetnih kulturnih manifestacija.

U ime grada, direktorka smotre umetnosti „Mermer i zvuci“ Katarina Perović je ministru uručila keramičku skulpturu pod nazivom „Balerina“ akademske keramičarke Katarine Pavlović.

Ministar se sastao i s direktorima ustanova kulture, Sašom Simonovićem, direktorom Kulturnog centra Aranđelovac, Darkom Pavlovićem, direktorom muzeja, Katarinom Perović, direktorom Smotre umetnosti ,“Mermer i zvuci,“ i Biljanom Radašinović, direktorom Narodne biblioteke ,“Sveti Sava“.

