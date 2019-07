Zelenović: Veliki povratak publike na palićki festival

PALIĆ – Pored kvalitetnog programa, veliki povratak publike je ono što je obeležilo 26. Festival evropskog filma Palić, koji se završava večeras, ocena je direktora FEF Palić Radoslava Zelenovića.

Zelenović je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da je za njih velika radost što je Letnja pozornica bila prepuna dve večeri – na otvaranju kada je prikazan film “Bol i slava” Pedra Almodovara, i sinoć kada je bila svetska premijera domaćeg filma “Ajvar” Ane Marie Rosi.

On je naglasio da festival rade za publiku koja je svoju odanost najbolje pokazala upravo na pomenutim projekcijama, kao i kada je posle “Ajvara” ostala da gleda tročasovni nemački film “Delo bez autora” Florijana Henkela fon Donersmarka.

“Retko gde možete sresti publiku koja će u udobnim foteljama bioskopskih dvorana sedeti tri sada i gledati film, a naša publika to čini na klupama Letnje pozornice”, rekao je Zelenović.

Kao osnivač i direktor, ocenio je da je ove godine realizovan jedan od najboljih festivala, da je program bio dobar kao retko kada i da sve što su planirali, a reč je o 15 selekcija – Od “Klasika” do “Mladog duha Evrope”, od mađarskog do grčkog filma, realizovali.

On je primetio i jednu “liniju” u okviru ovogodišnjeg Glavnog programa koju je nazvao “Od Vardara do Triglava” i koja povezuje filmove tri rediteljke – Teone Strugar Mitevske iz Severne Makedonije, Urše Menart iz Slovenije i Ane Marie Rosi iz Srbije, koja ga je posebno obradovala.

Programski direktor Miroslav Mogorović je rekao da bi bio zadovoljan da naredno izdanje festivala, koje će biti održano od 18. do 24. jula 2020. godine, bude na nivou ovogodišnjeg, uz unapređenje novih selekcija – “Velikani evropske kinematografije” i “Novi evropski dokumentarni film”.

Izvršni producent festivala Ilija Tatić je rekao da je zadovoljan realizovanim programom i odličnom reakcijom publike i dodao da su svi gosti, kojih je bilo više od 100, otišli sa Palića sa pozitivnim utiscima.

