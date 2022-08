7 stvari koje se dese u svakom braku pre prevare: Ako ovo primetite, veliki je rizik od preljube

Američki psiholog sa Univerziteta u Vašingtonu Džon Gotman, istraživao je temu preljube i otkrio da se pre ovog čina u braku događaju sledećih 7 stvari:

1. Okretanje

U braku partneri upućuju verbalne i neverbalne zahteve za pažnju i podršku. Gotman to naziva „ponudom“. Na primer, to je kada jedna osoba dođe kući i želi da razgovara o nečemu što se dogodilo tog dana, ili zahtev za pomoć u kućnim poslovima, ili neverbalni pokret ka seksu. Gotman je otkrio da je jedan od ključnih sastojaka sretnog braka to što se partneri okreću jedni drugima za ispunjenje potreba i odgovaraju na njih pozitivno. Suprotno od toga je čest negativan odgovor za potrebe drugog. Na primer, dok partner priča o tome kako je proveo dan, druga strana ne skreće pogled sa TV-a, ili kada molbe za pomoć oko kućnih poslova budu ignorisane, ili se jedan partner često okrene i ode da spava kada im drugi priđe zbog seksa ili maženja.

2. Navikavanje na odbijanje

U ovoj fazi, partner se navikava da bude odbijen. Moguće je da je povređen, oseća se tužno, ljuto, izolovano, ali skriva svoja osećanja da bi se izbegla svađa. Ova osećanja postaju sve intenzivnija svaki put kada se osoba ponovo oseti da je odbijena. Počinje sve manje da traži pažnju jer očekuju da će druga strana ponovo odbiti.

3. Problem poređenja

Partner u u svom umu gradi sliku idealnog partnera koji mu poklanja pažnju, podržava ga, sluša, a ta slika je potpuno suprotna sa slikom supružnika. Kada ste se venčali svaki partner je mislio da je onaj drugi u poređenju sa bilo kim bolji, odnosno najbolji izbor za vas. Kada se javlja misao da postoje drugi koji su bolji od onoga što ste vi izabrali, povećava se rizik od preljube.

4. Erozija poverenja

Sada partner više ne veruje supružniku i smatra da on nikada neće moći da zadovolji njegove/njene potrebe. Što se osoba negativnije oseća, to više smanjuje i briše pozitivne strane supružnika. Osoba počinje da se fokusira samo na negativne karakteristike partnera.

5. Svađe

Tada supružnik počinje negativno da govori o supružniku koji ga ignoriše. Dolazi do svađa, jedna strana iznosi otvorene kritike protiv druge. Jedno drugom ukazuju na greške, a zanemaruju preuzimanje odgovornosti za svoje.

6. „Odnos ocrnjivanja“

Idealizuju misao o boljoj vezi i omalovažavaju partnera. Javlja se misao – „Možda bi nam bilo bolje da se rastanemo.“ Osoba već počinje da traži alternativne načine da zadovolji potrebe za društvom i seksom.

7. Granica je pređena

Pošto je partner otpisao svog supružnika, počinje da traži druge ljude. Prelazi se granica i ulazi u aferu, a u trenutku slabosti, partner će ovo primetiti. I dolazi do konačnog rešenja – da li je vreme za kraj odnosa ili prevazilaženje prevare i pomirenje.

Kada se u odnosu pojave ovakvi problemi, neophodna je otvorena i iskrena komunikacija, ali bez svađa. Uvek treba otvoreno ukazati na ono što vam smeta, nedostaje, šta vas žulja, a ukoliko to ne možete sami, onda možete angažovati bračnog terapeuta.

Ukoliko stvari u odnosu krenu po zlu, bolje je rešenje razići se, nego varati. Preljubom često možemo varati i sebe, da smo u boljoj situaciji, ali nakon afere brzo se vraćamo u realnost. Komunikacija je preduslov svake srećne ljubavi, pa tako i šansa za bolje razumevanje i smanjenje rizika od preljube, piše Avaz.ba.

