Ni seks posle 40. više nije isti, evo šta se sve menja!

Pogledajte koje promene u seksualnom životu stižu u četrdesetim

Kada uplovimo u četrdesete godine, neminovne su hormonske promene.

Sa promenama u telu i raspoloženju, menja se i seksualni život.

Imate manje volje za seksom

Kad zakoračimo u četrdesete polako počinje da se menjaju hormoni. A to može dovesti do toga da žene imaju manje želje za seksom. Takođe, može da se dogodi da ženama više treba vremena kako bi bile spremne za seks, te da pate od suvoće vagine.

Taj pritisak može da se smanji uz pomoć lubrikanta. Takođe, razgovor s partnerom pomaže da ponovo počnemo da uživamo u seksu.

Mnogo je teže zatrudneti

Što je žena starija, to više opada kvalitet i količina jajnih ćelija, pa je teže zatrudneti.

Češće doživljavate orgazam

Mit je da žene u zrelim godinama ne mogu doživeti orgazam. Naime, žena s godinama ima i više iskustva i samopouzdanja. Otvorenija je i više uživa u seksualnom činu. Upravo to su razlozi zašto žene u četrdesetim znatno lakše dožive orgazam nego ranije.

Muškarac može duže odlagati orgazam

Kako kod žena, tako se i kod muškaraca s godinama menja nivo hormona.

To vodi do toga da on može duže odlagati orgazam, te intenzivnije uživati u seksu. Na taj način će imati više vremena za partnerku, a time je i veća verovatnoća zajedničkog orgazma.

Pronaći ćete nove načine da se zabavite u krevetu

Ako vam ne ide kao ranije u krevetu, to je prilika da u svoj seks unesete neke novine. Isprobavanjem novih stvari, imaćete više novih uzbudljivih doživljaja.

