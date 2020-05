Stručnjaci razradili 7 saveta za žene – kako doći do višestrukog orgazma?

Prema stručnjaku za holistički seks, Kim Anami, višestruki orgazmi ženama su zapravo „na dohvat ruke“, barem većini. To blagotvorno deluje na mentalno i telesno zdravlje, pomaže kod anksioznosti i depresije te jača imunitet, smatra ona.

Kris Rouz, seksualni edukator na portalu PleasureMechanics.com smatra da mnoge žene same sebi ne dopuštaju da se u potpunosti uzbude, a uzbuđenje je to što povećava broj orgazama, odnosno rezultuje višestrukim zadovoljstvom, prenosi The Sun.

Kaže kako je dobra vest to da „što smo stariji, veća je verovatnoća za postizanje višestrukih orgazama, jer bolje poznajemo svoje telo“. Žene u 40-im godinama života postižu više višestrukih vrhunaca tokom seksa od žena u 20-im.

Sedam koraka do višestrukih orgazama:

1. Usmerite misli

Sve je u vašoj glavi. Usmerite svoje misli na užitak i fokusirajte se na trenutak. Opustite se.

– Dublji orgazmi zavise od vrlo intenzivnog stepena opuštanja pa morate biti spremni zaroniti u nepoznato i opustiti se – kaže Kim.

2. Usporite partnera

Prosečnom muškarcu treba između tri i sedam minuta za orgazam, dok je ženama potrebno više – između 10 i 20 minuta.

Bilo bi dobro da mu napomenete da se najpre usredsredi na vaš užitak i uspori kada oseti da mu se bliži vrhunac.

3. Dopustite mu da bude velikodušan

Većina muškaraca želi da zadovolji ženu i zato se žele fokusirati na njezin užitak, a na vama je da mu to i dopustite.

– Mnogim ženama je čudno da dobiju toliku pažnju i stave se u erotski fokus, da budu u centru vlastitog užitka – kaže Chris.

Zato, prepustite se, ne brinite koliko traje – uživajte.

4. Dajte mu neke smernice

Muškarci ne mogu uvek da znaju šta se ženama sviđa pa je važno da otvoreno kažete šta vas to uzbuđuje, šta želite da vam radi, kako i gdae da vas dodiruje…

Ako su mu ruke na pogrešnom mestu, slobodno ih premestite tamo gde je uzbuđenje veće, i svakako mu dajte povratne informacije – tako će sledeći put znati u čemu najviše uživate.

5. Pazite na disanje

Nakon prvog orgazma – dišite duboko.

– Kada se ljudi seksualno uzbude, tada imaju tendenciju da zadržavaju dah ili dišu zaista plitko. Vežbajte duboko, ravnomjerno disanje što više možete. Opustićete se, ostati u sadašnjem trenutku, a tako ćete povećati i snagu i užitak orgazma – savetuje Kim.

6. Važna je i dodatna stimulacija

Nastavite da stimulišete klitoris i nakon penetracije. Studija objavljena u časopisu Clinical Anatomy dokazala je da većina žena ne dođe do orgazma samo zahvaljujući penetraciji, potreban je dodatni stimulans.

7. Zadržite povezanost

Da bi orgazam bio dublji i višestruk, trebate da osećate da ste na istoj talasnoj dužini kao i vaš partner, to posebno pomaže da seksualni užitak bude bolji.

– Održavanje kontakta očima je intenzivno, ali to vas tera da budete ranjiviji i otvoreniji, što je ključno za dublja orgazmična iskustva – objasnila je Kim.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.