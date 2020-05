8 znakova da vam vaš pas veruje

Pas je životinja koja vlasniku može pružiti bezuslovnu ljubav i prijateljstvo, ali za to je ključno poverenje koje se među njima treba razviti.

Mnogi vlasnici misle da im njihov ljubimac vjeruje, ali ponekad je istina drugačija.

Postoje mnogi načini na koje možemo proveriti nivo poverenja našeg psa, a ako primetite ove znakove, prema pisanju portala Reader’s Digest, nećete pogrešiti kada kažete da vam pas zaista veruje.

Držite se rutine

Ako psa hranite svaki dan u isto vreme i vodite ga u šetnju uvek kada dođete s posla, pas će se naviknuti i očekivati od vas da ispoštujete rok. Kada shvati da ga nikada niste izneverili i da se držite rutine, počeće da vam veruje.

Gleda vas u oči

Istraživanje na Univerzitetu u Japanu potvrdilo je da se nivo oksitocina, poznatog i kao hormon ljubavi, povećala kod vlasnika i pasa nakon što su se 30 minuta gledali u oči. Ako s vašim psom često uspostavljate kontakt očima, među vama će se stvoriti odnos pun uzajamnog poverenja.

Spava u vašoj sobi

Mnogi vlasnici ne dopuštaju psima da spavaju s njima u krevetu, ali čini se kako to nije dobra ideja. Ako pas pokaže želju da se sklupča uz vas tokom sna, to znači da se uz vas oseća sigurno i ugodno i da vam veruje.

Ne viđa vas često u lošem raspoloženju

Istraživanje na Univerzitetu Brigama Janga dokazalo je da psi mogu pročitati naša raspoloženja. Pas vlasniku mnogo manje veruje kada ga vidi frustriranog i loše volje te je zbog toga važno održavati pozitivan duh.

Krade vam cipele

Iako mnoge živcira kada im pas ukrade cipele, naučnici kažu da je to znak da vam pas veruje. Kao razlog krađi cipela navode to što psu nedostajete kada vas nema ili to da pas želi na sebe da skrene vašu pažnju.

Poznajete njegov govor tela

Kao što je već rečeno, psi mogu čitati naše emocije, ali to ne znači da vlasnici ne mogu pročitati njihove. Važno je razumeti govor tela psa kako bismo u svakom trenutku znali šta želi ili ne. Ako dovoljno dobro poznajete psa, veća je verovatnoća da ste s njim stvorili poseban odnos i da vam veruje.

Maše repom

Mnogi misle da mahanje repom znači da je pas srećan, ali to nije uvek tako. Ipak, naučnici kažu da je pas zaista srećan ako repom maše u levu stranu. Dakle, ako vidite vašeg psa da maše repom u levu stranu kada vas ugleda, ne morate sumnjati u to da vas voli i da vam veruje.

Sledi vaše uputstva

Ako pas sledi vaša uputstva, poštuje vaše zahteve i traži vaše dopuštenje za određene aktivnosti, to takođe može značiti da vam veruje. Vi ste njegov uzor i ima poverenja u vas i u ono što govorite.

