Beograd dobija prvo groblje kućnih ljubimaca

Beograd će prvi put u svojoj istoriji dobiti groblje kućnih ljubimaca, i to do juna iduće godine, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Vesić je naveo da će do kraja ove nedelje biti raspisan tender za izvođenje radova na izgradnji i uređenju kompleksa groblja, koji će se nalaziti u Bloku 51 na Novom Beogradu i koji će imati 839 grobnih mesta, prenosi Tanjug.

Projekat podrazumeva izgradnju saobraćajnica, pešačkih staza, zelenih površina, parkinga, prateću komunalnu infrastrukturu, administrativni objekat, kao i centar za spaljivanje animalnog otpada.

Površina je 15.376 metara kvadratnih, a vrednost radova je oko 168 miliona dinara, navodi Vesić i dodaje da će u okviru spoljnog uređenja biti i 20 parking mesta, te da veruje da će čitav kompleks doprineti poboljšanju zoohigijene u glavnom gradu.

„To je zaista jedan od komunalnih problema koji u Beogradu postoji decenijama, potreba da se uradi groblje kućnih ljubimaca je bila sve veća i zahvalan sam Direkciji za građevinsko zemljište koji je nosilac tog projekta i našoj veterinarskoj ustanovi“, rekao je Vesić novinarima. Direktor JKP „Veterina Beograd“ Budimir Grubić je rekao da je izgradnja groblja za kućne ljubimce „jedna izuzetna stvar“, koja će napraviti komunalni red, te da će taj projekat biti jedna od osnovnih zoohigijenskih tekovina grada Beograda.

„Prvi put u istoriji Beograda niko neće moći da kaže da nema gde da smesti kućnog ljubimca. Ovo je jedna izuzetna stvar i napravićemo komunalni red kada je u pitanju sahranjivanje kućnih ljubimaca“, poručio je Grubić.

Grubić je naveo i da se zoohigijenska delatnost Veterine Beograd odnosi na sklanjanje leševa životinja sa ulica, kao i da je u okviru pet prihvatilišta zbrinuto oko 3.500 njih.

„Najveće prihvatilište je u Resniku, tu je 1.200 pasa koji nemaju gde da se vrate, koji su pokupljeni sa auto-puta, ispred ustanova… A ostala prihvatilišta su u Zemunu, Kovilovu, Padinskoj skeli i Ovči. Tu je 24-časovno radno vreme“, kaže Grubić.

On je izneo podatak i da je u zadnjih pet i po godina sterilisano 25.500 pasa i udomljeno više od 3.500 pasa u prihvatilištima.

Na groblju koji će se graditi na Novom Beogradu predviđena je mogućnost sahranjivanja kućnih ljubimaca na više načina, a kompleks je podeljen na tri zone, a prednju zonu za koju je određen administrativni objekat, činiće veterinarska ambulanta, sala za ispraćaje i prodavnica za prateću opremu.

Srednja zona biće namenjena pojedinačnom i grupnom sahranjivanju životinja, a u zadnjoj zoni će biti smešten centar za spaljivanje animalnog otpada.

Parcela za rozarijume i kolumbarijume imaće 730 mesta, a za zajedničko sahranjivanje predviđen je slobodan prostor pokriven travom i biće smešten u dnu kompleksa.

(Sputnjik)

