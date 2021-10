Četiri načina na koji će vam kućni ljubimac produžiti život

Život uz kućnog ljubimca ima pozitivan efekat na brojne aspekte života, ali jeste li znali da vam čak može pomoći da živite duže? Brojna istraživanja, i ranija i novija, otkrila su korelaciju između posedovanja psa ili mačke i dugovečnosti.

Iako nauka ne može da garantuje da će četvoronožni ljubimac značiti duži životni vek, višestruke prednosti posedovanja kućnog ljubimca utiču na mnoge aspekte mentalnog i telesnog zdravlja, a ti efekti bi i te kako mogli da produže život.

1. Bolje zdravlje srca i krvnih sudova

Prema studiji iz 2019. objavljenoj u časopisu Circulation, vlasnici pasa bolje se oporavljaju od srčanog ili moždanog udara, naročito ako žive sami.

„Imanje psa povezano je s povećanom nivoom fizičke aktivnosti i povećanom društvenom podrškom, a ta dva elementa bi mogla da poboljšaju ishod nakon velikog kardiovaskularnog događaja“, napisali su autori studije.

2. Manji rizik od smrti

Verywell Health je naglasio da je za vlasnike pasa utvrđeno da imaju 65 posto manji rizik od slučaja srčanog udara.

„I to se ne odnosi samo na vlasnike pasa. Prema studiji iz magazina Journal of Vascular and Interventional Neurology iz 2009., otkriveno je da vlasnici mačaka imaju manju verovatnoću da umru od srčanog ili moždanog udara“, navodi se na toj stranici.

Osim kardiovaskularnih efekata, studija je otkrila da se vlasnici pasa mogu pohvaliti i 24 posto manjim rizikom od smrti iz bilo kog razloga, u poređenju s onima koji nemaju ljubimce.

3. Manji stres i depresija

Jedna od prednosti brige o našim krznenim prijateljima je i pozitivan uticaj na naše mentalno zdravlje.

Kad god provodite vreme s kućnim ljubimcem, mozak oslobađa hormone sreće poput oksitocina, serotonina i dopamina, koji ne samo da čine da se bolje osećamo nego i smanjuju nivo hormona stresa kortizola, navodi Američko udruženje za srce (AHA).

„Imati ljubimca može pomoći osobi u upravljanju stresom, povećanju aktivnosti i smanjenju izolacije i usamljenosti“, kaže za USA Today Kit C. Ferdinand, profesor na Medicinskom fakultetu univerziteta Tulane.

Američki kinološki klub takođe podržava tu ideju, donoseći dokaze da „društvo psa može smanjiti anksioznost i depresiju“.

4. Puno fizičke vežbe

I na kraju, ono što najviše pridonosi dugovečnosti je kretanje. Vlasnici pasa kreću se više.

„Šećajući pse 20 do 30 minuta dnevno vlasnici zadovoljavaju nedeljni nivo aktivnosti od 150 minuta umerene fizičke vežbe za poboljšanje opšteg kardiovaskularnog zdravlja koju preporučuje Američko udruženje za srce“, rekao je Ferdinand.

Osim što poboljšava kondiciju, posedovanje psa takođe može da pomogne u snižavanju krvnog pritiska i holesterola, prenosi Index.

