Deluje banalno, ali vaš pas može da otkrije da vas partner vara

Psi su poznati kao najbolji prijatelji čoveka, ali oni takođe mogu pokazati određena ponašanja i jezik tela, kako bi vam stavili do znanja da vas vaša partnerka vara…

Sudeći prema pisanjima Mirror publikacije, YouGuv anketa je pokazala da je jedna od pet osoba u Engleskoj imala aferu, dok sajt za ljubavne sastanke, IllicitEncounters takođe govori da veliki broj njihovih članova koristi svoje pse kao izgovor za sastajanje sa svojim ljubavnicima, bez preteranih pitanja.

U skorašnjoj anketi, u kojoj je učestvovalo više od 2.000 ljudi, 60 % je indiciralo da šetnja psa može veoma lako zameniti tradicionalne randevue za afere, budući da je većina ljudi smanjila svoj budžet za izlaske.

Kako prenosi Magazin Novosti, ova promena u ponašanju takođe znači da postoji više uvida u lične živote onih koji idu na sastanke, uključujući i njihove kućne ljubimce. Kompanija za provodadžisanje udružila se sa Anom Veb, stručnjakom za ponašanje i ishranu pasa, kako bi zajedno otkrili sposobnost psa da osete nevernost.

Vebova je izjavila da uprkos činjenici da psi nemaju sposobnost razumevanja varanja, oni koriste svoj njuh kako bi odredili gde ste bili, sa kim ste se sreli i šta ste radili, preko vaše odeće. Naši krzneni prijatelji takođe mogu čitati naše izraze lica, stav tela i direktni kontakt očima.

“Kada se novi miris oseti, oni će ga zapamtiti, posebno ukoliko je povezan sa raspoloženjem vlasnika”, dodaje Veb. Jedna žena koja vara svog muža, a koristi taj sajt, kaže da je postala paranoična da će je pas osetiti kada uđe na vrata, da je poželela da okonča svoju vanbračnu vezu. Ona je rekla:

“Imam koker španijela, koji je vezan za mene skoro čitav dan kada sam kod kuće. Ali, otkako sam počela da se sastajem sa mojim novim ljubavnikom, kog on nije upoznao, njegovo ponašanje se promenilo i plašim se da bi moj suprug mogao da primeti. Moj pas bi me obično pozdravio čim uđem, ali sada me pogleda i pobegne. Postao je povučen kada je oko mene. Sada traži pažnju mog muža umesto moje. Čak je jednom počeo da laje kada sam ušla na vrata.”

Ukoliko vaš pas pobegne od vaše partnerke ili postane povučen kada je pored nje, to može biti znak da se sa njom nešto sumnjivo događa. Pas može više pažnje posvećivati vama, želeći da se udalji od nje. Možda će čak i lajati na nju.

Prema Veterinarskom centru Feniksa, psi imaju oko 300 miliona olfaktornih receptora u svojim nosevima. Ljudi, sa druge strane, imaju samo šest miliona. Pored toga, psi imaju prostora u svom mozgu da skladište sve mirise sa kojima su se susreli. Nemački ovčari, retriveri i lovački psi su poznati kao rase pasa sa najboljim njuhom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com