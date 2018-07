Hit snimak: Uglednom naučniku mačka skočila na glavu tokom intervjua (video)

Ugledni poljski istoričar Jirži Targlaski dao je intervju za holandsku TV stanicu Nieuwsuur, ali teško da će se iko sećati o čemu je govorio.

Naime, svu je pažnju ukrala njegova ljubimica, narandžasta mačka, koja mu se usred snimanja popela na glavu i tamo udobno smestila.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened👇🤨🤷‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H

— Rudy Bouma (@rudybouma) July 7, 2018