Kako psi mogu da zaštite nosoroge (foto)

Specijalno obučeni da štite divlje životinje, psi u Južnoj Africi, već su zaslužni za spasavanje 45 nosoroga od lovokradica. Psi čija je uloga zaštita nosoroga, počinju sa dresurom od rođenja i naučeni su da se suoče sa svim izazovima koji bi mogli da iskrsnu, a u „akciju“ kreću sa navršenih 18 meseci.

Šon Villdžon, koji živi u Kejptaunu u Južnoj Africi, održao je prezentaciju o ovim psima na Južnoafričkom fakultetu studentima koji izučavaju zaštitu divljih životinja u nacionalnom parku „Grejter Kruger“.

​On je i vlasnik producentske kuće pod nazivom „Konzervejšn fil kompani“ i cilj mu je da kroz priču, filmove i fotografije, širi svest o zaštiti divljih životinja.

Dogs trained to protect wildlife have saved 45 rhinos from poachers in South Africa https://t.co/GgtGbusqtW

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 15, 2020