Ko bi rekao: 5 najagresivnijih rasa pasa (foto)

Agresivnost pasa obično se definiše kao opasno ponašanje usmereno na drugog pojedinca, odnosno čoveka ili drugog psa. Agresivna ponašanja uključuju lajanje, ujede, nasrtanje, režanje i tako dalje.

Uzroci tih ponašanja mogu biti previše izražena zaštita teritorije ili vlasnika, ali takođe do takvog ponašanja može dovesti strah ili anksioznost kod psa.

Agresivnost rase određuje se prema testu temperamenta, ali ako se vlasnik dobro brine za svog psa on će biti umiljati kućni ljubimac bez obzira na rasu. Dakle, iako se pas nalazi na listi najagresivnijih pasmina to ne znači da on nije dobar kućni ljubimac.

Ipak, naučnici su pokušali da izdvoje, na temelju uzoraka, rase koje su imale najviše agresivnih pasa. Agresivni psi pali su na testovima neizazvane agresije, snažnog izbegavanja i slabog oporavka u paničnim situacijama.

Prema portalu Pet Helpful, ovo je pet najagresivnijih pasmina:

5. Dalmatinac

Ova pasmina je srednje veličine i mogu težiti od 20 do 30 kilograma. Imaju kratku, gustu dlaku bele boje s crnim ili smeđim mrljama. Tačno poreklo pasmine nije potvrđeno. Slični psi prikazani su kako trče iza bojnih kola na slikama pronađenim na zidovima nekih egipatskih grobnica.

Dalmatince treba socijalizovati u ranom uzrastu. Dobri su s decom, ali ako im vlasnik ne posveti dovoljno pažnje, mogu razviti probleme u ponašanju. Oni su vrlo energični psi i zahtevaju dosta vežbe i igre kako bi oslobodili deo te energije.

4. Doberman

Doberman je srednje veličine i može težiti od 30 do 40 kilograma. Imaju gustu, sjajnu i kratku dlaku koja može biti u crnoj, žutoj ili smeđoj boji. Čovek po imenu Karl Luis Doberman zaslužan je za razvoj ove nemačke rase.

Dobermani su vrlo inteligentni i naširoko se koriste kao psi čuvari i za rad s policijom. Imaju vrlo snažan, zaštitnički instinkt prema svojim gospodarima, ali ako su odgojeni s jakim vođstvom i dobrim vlasnicima, mogu se slagati s decom kao i sa drugim psima.

3. Čau čau

Pasmina srednje veličine. Obično teže između 20 i 30 kilograma i imaju dugačku, gustu dlaku koja može biti u crvenoj, crnoj, plavoj, kremastoj ili boji cimeta. Tačno poreklo nije poznato, ali veruje se da su nastali pre više hiljada godina ili u Kini ili u Mongoliji, gde su ih najčešće koristili kao lovačke i pastirske pse. U SAD-u su postali popularni tokom 20. veka, kada ih je predsednik Kalvin Kulidž držao kao kućne ljubimce.

Ova pasmina ima dominantnu ličnost i ponekad mogu postati nasrtljivi. Ne preporučuju se početnicima. Potrebne su snažne smernice i čvrst trening kako bi se čau čau lepo odgajio. Takođe je primećeno da nemaju dobar periferni vid, pa ih lako možete uplašiti.

2. Jazavičar

Jazavičar je mala pasmina pasa koja teži oko 5 do 8 kg u zavisnosti od vrste. Ovi psi imaju izuzetno dobar njuh i koristili su se za lov na male životinje. Jazavčari su takođe odani malom broju osoba i vrlo su ljubomorni. Odlikuje ih i izuzetna tvrdoglavost i ne vole da slušaju naredbe. Uz ranu socijalizaciju mogu postati vrlo ljubazni mali kućni ljubimci koji su pogodni za život u stanu i kući bez dvorišta.

1. Čivava

Čivava je mala rasa – važi za jednu od najmanjih pasmina na svetu. Ovi psi teže oko dva do tri kilograma. Oni su odani jednoj do dve osobe. Vrlo su ljubomorni i neretko grizu druge ljude i životinje koje prilaze vlasniku. Izuzetno su temperamentni i ne preporučuju se kao psi za decu. Za sve buduće vlasnike čivava rase preporučena je rana socijalizacija.

