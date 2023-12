Kupili su slatko, belo mače, pa posle 9 meseci ostali u šoku: Izraslo je u zver abnormalnih razmera i još će rasti

Mlada fotografkinja Česiti je veliki zaljubljenik u životinje i već ima nekoliko mački, psa i kornjaču, ali je najveća zvezda na njenim društvenim mrežama mačor Kusa. On nema još ni godinu dana, ali je ipak toliko veliki da jedva staje ovoj devojci u naručje. Čes je nedavno podelila snimak na kome je pokazala kako je Kusa od malog, belog mačeta za samo nekoliko meseci izrastao u veliku „zver“, a ovaj video je ubrzo postao viralan.

„Nismo imali pojma koliko će naše mače postati veliko“, napisala je lepa influenserka uz video koji pokazuje kako se Kusa za manje od godinu dana od mačeta koji staje u šolju za čaj pretvorio u gigantski primerak mačke.

Ono što je još fascinantnije jeste činjenica da će Kusa nastaviti da raste sve do svoje 4. ili 5. godine. Naime, on pripada rasi Maine Coon koja može da raste i razvija se sve do pete godine, za razliku od većine rasa koje prestaju da rastu kada napune godinu dana.

Rasa Mejn kun potiče iz američke države Mejn, po kojoj je vrsta i dobila ime, a zovu je još i plašljivi džin. Mužjaci uglavnom imaju prosečnu težinu od 8 kilograma, a ženke od 5, 5 kilograma. Obično dostižu dužinu od oko 90 centimetara, uključujući rep. Ipak, čini se da je Kusa nadmašio ove dimenzije.

I dok se mnogi plaše ovih mačaka zbog veličine, one su zapravo poslušni i slatki ljubimci, a mnogi ih zovu „zlatnim retriverima u svetu mačaka“. Smatraju se jednom od najinteligentnijih vrsta domaćih mačaka, veoma su druželjubive, vole pažnju i žive od 9 do 15 godina.

„Imamo još tri mačke i psa i Kusa je dnu hijerarhije jer je jednostavno previše fin. On je mačka kojoj je veoma potrebna pažnja, voli da budemo fokusirani na njega“, ističe njegova ponosna vlasnica, a prenosi Blic Žena.

