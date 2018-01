Ljubitelje životinja žestoko je razbesnela ova reklama o psima (video)

Ljubitelji pasa i životnjske organizacije predano rade na tome da uvere javnost da pit bulovi nisu rasa pasa opasna po život. Drugi, nažalost, zastrašivanjem nastoje da sprovedu u delo plan da se ova vrsta pasa zabrani.

Jedan čovek je otišao toliko daleko u kampanji protiv pit bulova, da je snimio reklamu koju je planirao da pusti tokom ovogodišnjeg Super Bowla.

Advokat Kenet Filips zastupa žrtve napada ove rase pasa, i sebe čak naziva ‘ekspertom u oblasti prava koja se bavi ugrizima pit bulova’ i u videu koji je posatavio na Tviter, ovu rasu naziva ‘zlom’ i traži zabranu usvajanja ovih pasa.

SUPER BOWL COMMERCIAL THAT SAYS "DO NOT ADOPT A PIT BULL" – Share this to help show that pit bulls are too dangerous to adopt! #DoNotAdopt, #DangerousDogs, #DogBiteLaw, #Dogs, #BSL, #BanTheBreed pic.twitter.com/ybNxkcI5M9

— Kenneth M. Phillips (@DogBiteLaw) January 19, 2018