Mesecima je bio izgubljen, pogledajte njegovu sreću kad ga je gazda konačno pronašao

Tri duga meseca Rustiko Samson Jr. proživljavao je noćnu moru svakog vlasnika psa. Njegov voljeni pas Koko nestao je iz njihova doma na Filipinima, a iako su ga bez prestanka tražili, o njemu nije bilo ni glasa.

„Plakao sam, bio je to užasan bol. Koko nije samo ljubimac, on je član porodice“, rekao je Samson za The Dodo.

Međutim, iako su dani, nedelje, pa i meseci prolazili, nije odustajao od potrage za njim.

„Pretraživao sam svaki kutak. Plakao sam dok sam ga tražio“, kaže vlasnik.

Vest o tome da je pas nestao delio je sa svakim koga je znao, a tri meseca kasnije dogodilo se čudo. Pas koji je odgovarao opisu viđen je na jednom parkingu. Samson je odmah požurio tamo.

„Taj trenutak kad sam ga video izdaleka kako leži na podu, znao sam da je to on. Bio sam hiljadu posto siguran da je to Koko“, ispričao je.

Pokazalo se da je u pravu, a njihov emotivni susret zabeležen je kamerom.

„Bio sam prepun emocija, bio sam presrećan. Mislim da se i Koko tako osećao. Možete ga čuti kako je plakao kao beba“, zaključio je presrećni vlasnik.

