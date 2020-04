Morao je da ostavi psa u susednom dvorištu uz poruku koja će vam slomiti srce (foto)

Pas Linkoln ostao je bez svog doma. Njegov vlasnik je morao da ga napusti jer se zbog koronavirusa preselio kod majke i brata u rodni grad. Ljubimca je ostavio u dvorištu komšinice, vezanog za stablo. Pored njege je ostavio poruku koja je razljutila mnoge ljude.

Dog left muzzled and tied to tree with note owner needed to help his mom https://t.co/3d9dR0qDoe via @kattavernd pic.twitter.com/s42XQVbNZd

— Þófaför: I follow back anipals! (@thofafor) March 31, 2020