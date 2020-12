Najslađi i najluckastiji pas na svetu (foto)

Ovaj pas je uvek raspoložen za igru, aktivan i pun snage

Mops ili pug važi za jednog od najslađih i najsipatičinijih pasa. Iako većina ljudi kupuje ovog misleći da je mirne naravi i da će većinu dana provoditi spavajući, nakon nekoliko sati provedenih sa ovim psom, shvatiće da je realnost potpuno drugačija.

Iako je prava maza, on je izuzetno aktivan i razigran, pa će se po ceo dan igrati i zahtevati vašu punu pažnju.

Poreklo rase

Pripadnici ove rase pasa potiču iz Kine, a ne zna se tačno vreme kada su nastali.

Prosečna visina pasa iznosi od 25 do 36 cm, dok njihova težina varira od 6 do 9 kg. Životni vek mopsa je izuzetno dug i oni mogu živeti i do 15 godina.

Sa ovim psom vam nikad neće biti dosadno. Uvek su spremni za zabavu i igru. Veoma su ponosni.

Osećajni su i želeće da znaju da su voljeni. Zahtevaće puno nežnosti, ali znaće da uzvrate tu nežnost. Nisu prgavi, ni lajavi i znaće da budu odani vlasniku. Pored toga sjajno će se slagati sa drugim životinjama, kao i sa malom decom.

Iako umeju da budu previše zaštitnički nastrojeni nisu agresivni, a usled adekvatne dresure i socijalizacije biće veoma staloženi i miroljubivi psi.

Građa mopsa

Mopsi pripadaju maloj rasi pasa sa veoma kompaktim telom. Njiohovo telo je veoma snažno i mišićavo kvadratičnog oblika, ali i pored toga deluju veoma skladno i elegantno.

Održavanje dlake

Telo im je prekriveno veoma mekom , kraktom i sjajnom dlakom. Ona se može javiti u crnoj, boji kajsije, srbrnoj ili žuto – smeđoj boji. Veoma je laka za održavanje i dovoljno je četkanje dva do tri puta nedeljno. Iako im je dlaka kratka u periodu linjanja dosta se linjaju i potrebno je svakodnevno četkanje.

Za mopsa bi najbolje bilo da živi u stanu ili kući sa vlasnikom. Idealno bi bilo da posedujete dvorište u kojem bi mogao svakodnevno da trči i da igra. Kako je mali neće biti problema da potrebe za aktivnosti zadovolji i u stanu, ali pored toga preporučuje se da ga vodite u dnevne šetnje na povodcu.

Zdravlje

Nešto su osetljivijeg zdravlja. Osetljivi su na promene vremena kao i na izuzetno toplo ili hladno vreme. Koža im je veoma osetljiva i podložna dobijanju različitih alegrija zbog čega je jako bitno da čim uočite neku promenu odvodete psa kod veterinara. Od čestih bolesti mogu je još javiti i gojaznost, problemi sa očima, keratitis, prehlada i respiratorne infekcije.

