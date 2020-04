Našao psa na ulici, a na ogrlici mu zakačena veoma dirljiva poruka (foto)

Lajonel Vitialingam kupovao je hranu kada je čuo automobilske sirene i video malog, prestravljenog psa kako prolazi između kola na putu.

Uskočio je u svoj automobil i sledio psa sve dok nije uspeo dovoljno da mu se približi i tada je video da pas ima neki papir zakačen za njegovu ogrlicu.

Pokušao je da ga namami da dođe, i to mu je i uspelo, pa je nakon 10 minuta, pas skupio hrabrosti da mu priđe i Lajonel je pažljivo uzeo komad papira, a ono što je pisalo na njemu, ostavilo ga je bez reči.

– Av! Zdravo! Zovem se Sigi i ja sam najdraži i najpažljiviji pas kojeg ste ikada videli. Mom gospodaru je žao što me je morao ostaviti ovde sa vama, ali jednostavno više ne može da pazi na mene. Žao mi je zbog toga, a sigurno i njemu. Molim vas, odvedite me u vaš dom. Molim vas, dozvolite mi da budem deo vaše porodice. Molim vas, volite me.

I acted without thinking yesterday, and i made decisions without deciding….As i was getting groceries, I caught… Gepostet von Lionel Keith Vytialingam am Montag, 30. März 2020

Ove godine punim pet godina, veoma sam simpatičan, nikoga nisam ugrizao!

Ja sam dobar pas čuvar koji će ceo dan sedeti pred vašim vratima i lajati svakoga ko dođe do vaše kapije. Dok mi ne kažete da stanem. Takođe, znam i neke trikove! Nadam se da ćete me prihvatiti. S ljubavlju, Sigi – pisalo je u pismu.

Pismo je dirnulo Lajonela do suza, pa je odveo psa kući, gde ga je nahranio i okupao, osušio i pustio da spava u udobnom krevetu.

Međutim, nije se slagao sa psom kojeg je već imao, pa ju je smestio kod brata.