Ne može to da vam kaže, ali ovim postupcima pas pokazuje da vas zaista voli

Psi na mnogo načina pokazuju svoju ljubav, ali mi toga nismo ni svesni, piše Appropiate Living. Ovo su znakovi po kojima ćete znati da vas vaš pas baš voli.

Donosi vam svoju omiljenu igračku

Kada vam vaš najbolji četvoronožni prijatelj donese svoju omiljenu igračku, to ne znači samo da želi da se igra s vama, već ima i dublje značenje. Vaš vas pas vidi i kao prirodnog vođu i oslanja se na vas u igri. U njegovim očima, vi volite tu igračku mnogo više nego što je on voli i zato želi da je deli s vama. To je očigledan znak ljubavi.

Gleda vas u oči

Verovatno najjači gest na listi. Kada vas pas dobrovoljno pogleda u oči, to je pokazatelj naklonosti. Taj gest u ljudskom svetu mogao bi da se izjednači sa zagrljajem.

Mnoga istraživanja pokazala su da kada pas gleda u vas dok se igrate zajedno ili ga grlite, u vašem telu se oslobađa oksitocin, isti hormon koji pomaže majkama da se povežu sa svojom decom nakon porođaja.

Spava u vašoj sobi ili vašem krevetu

Kako biste razumeli koliko vas vaš pas voli, morate obratiti pažnju i na to gde on spava. Ako najviše voli da spava na krevetu, pripijen uz vas, onda nema sumnje, to je pravi gest ljubavi.

Oslanja se na vas

Nekada se pas „zalepi“ za vlasnika, jer je anksiozan ili zato što ste mu potrebni iz nekog razloga. Uglavnom, i to je važan znak ljubavi. To je dokaz da on misli da ste tu kako biste ga zaštitili i da je pored vas siguran.

Liže vam lice

Vaš pas razume volite li ga ili ne. Ako ima običaj da dolazi kod vas kad god može i sve vreme želi da se igrati s vama, treba da znate da je to kao da vam kaže: „Znam da me voliš… Volim i ja tebe.“

Kada izađete, a on je miran

Obično psi pokazuju tugu kad god izađete negde bez njih. To je zato što počinju da budu anksiozni i se plaše da će dugo biti sami.

Ipak, postoji jedna stvar koju ne znate: ako vaš pas mirno prihvata činjenicu da ćete napustiti kuću bez njega, to je znak duboke ljubavi prema vama. To znači da vam veruje i zna da ćete mu se vratiti.

Toplo vas dočekuje kada se vratite kući

Kada samo čuje zvuk vašeg automobila, vaš najbolji prijatelj odmah je uzbuđen. Ne može da dočeka da vas ponovo vidi i poželi vam dobrodošlicu u vašu kuću.

Zeva kada vi zevate

Zevanje je prelazno, ali to već znate. Istraživanja su pokazala da ljudi zevaju kada vide nekog drugog da zeva jer osećaju određenu empatiju prema njemu. Isto je i sa psima.

Prati vas i u kupatilo

Ako je vaš pas jedan od onih koji svoje vlasnike prate čak i u kupatilo, to znači da vas voli i želi da vas štiti konstantno. Ako spava ispred vrata vaše sobe ili u dnu vašeg kreveta, samo želi da bude siguran da vam se neće dogoditi ništa loše.

Često vas grli

Ako često primećujete da se pas pripija uz vaše noge i trlja glavu o vaše telo, to je odličan znak. Zapravo, to znači da vas je vaš pas zagrlio i nada se da će nakon toga dobiti malo nežnosti i pažnje od vas.

